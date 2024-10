Đồng Tâm Group tăng vốn lên 1,5 lần, liệu có khả thi?

Đã tăng vốn điều lệ sau 15 năm, CTCP Đồng Tâm (Đồng Tâm Group) do ông Võ Quốc Thắng làm Chủ tịch HĐQT muốn tăng vốn điều lệ lên gần 1.493 tỷ đồng bằng cách chào bán số cổ phiếu trên cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50% (2:1).

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group. Nguồn: báo Long An

Đồng Tâm Group đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 30/9 nhưng chưa công bố biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, phương án chào bán cổ phiếu nằm trong văn kiện của đại hội.

Trong phương án này, Đồng Tâm dự kiến sẽ chào bán với giá 15,000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền dự thu gần 747 tỷ đồng dùng để bổ sung nguồn vốn. Cổ phần cháo bán không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian triển khai do Hội đồng Quản trị quyết định.

Năm ngoái, Đồng Tâm Group hoàn thành đợt chào bán hơn 34 triệu cổ phiếu (đợt tăng vốn đầu tiên sau 15 năm) cho cổ đông hiện hữu với giá 15,000 đồng/cp vào cuối tháng 8. Kết quả, doanh nghiệp huy động được hơn 510.5 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và nâng vốn điều lệ lên 995.6 tỷ đồng như hiện nay.

Tại ĐHĐCĐ ngày 30/9, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (1/4/2024 đến 31/3/2025) với doanh thu thuần 1.650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 103 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 8%.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, trong năm tài chính 2023 (1/4/2023 đến 31/3/2024), Đồng Tâm đạt doanh thu thuần 1.523 tỷ đồng, giảm hơn 29% so với năm 2022. Doanh thu tài chính của Đồng Tâm giảm mạnh hơn 94% còn 21,7 tỷ đồng và lỗ từ công ty liên kết gần 73 tỷ trong khi cùng kỳ lãi gần 32 tỷ.

Báo cáo cho biết Đồng Tâm Group lỗ sau thuế 242 tỷ đồng trong năm tài chính 2023 nhưng năm 2022 lãi 90 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Đồng Tâm Group báo lỗ kể từ năm 2012.

Ông Võ Quốc Thắng -- người thường được gọi là bầu Thắng -- sáng lập Đồng Tâm vào năm 2002 với nhà máy gạch lát nền đặt tại tỉnh Long An. Từ đó, doanh nhân quê ở Long An đã phát triển công ty lên thành tập đoàn (Đồng Tâm Group) hiện nay, và hệ sinh thái của tập đoàn gồm Cảng Quốc tế Long An, một trung tâm logistics quốc tế tại tỉnh này.

Lễ hợp long 7 cầu cảng tại Cảng quốc tế Long An tháng 6/2023. Ảnh: VGP

Theo website của tập đoàn, Đồng Tâm Group hiện nay gồm 16 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực như vật liệu xây dựng và trang trí nội thất; kinh doanh bất động sản; giáo dục; dịch vụ; thương mại; logistics...

Cảng Quốc tế Long An đang là dự án trọng điểm của Đồng Tâm Group với vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, chia làm 3 giai đoạn đầu tư. Đồng Tâm dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ vào năm 2024.

CTCP Cảng Long An (liên doanh giữa Đồng Tâm và Tập đoàn VinaCapital) là đơn vị thành viên có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ sinh thái của Đồng Tâm với hơn 1.125 tỷ đồng. Trong đó Đồng Tâm giữ tỷ lệ 45% vốn.

Ngày 24/6/2023, Cảng Quốc tế Long An chính thức hợp long 7 cầu cảng với tổng chiều dài từ cầu cảng số 1 đến cầu cảng số 7 là 1.670m, công suất khai thác container 1.000.000 TEU.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Cảng quốc tế Long An thực hiện các thủ tục mở rộng quy mô 9 cầu cảng, trong đó có 1 cầu cảng chuyên khai thác hàng lỏng/khí hóa lỏng, 3 bến phao neo đậu tàu, một trung tâm đón tàu du lịch cỡ lớn, đón khách du lịch trong nước và quốc tế. Khi hoàn thành, cảng có chiều dài liên tục bờ cảng lớn nhất Việt Nam, 2.368 m và tiếp nhận tàu tải trọng lên đến 100.000 DWT.