“Đại gia” công nghệ Mỹ Apple đang tính toán để có thể quyết định cụ thể hơn về giá của dòng sản phẩm mới này, theo tin từ Wall Street Journal ngày 12/5 từ Mỹ. Ngày 12/5 cũng là ngày Mỹ và Trung Quốc đồng ý tạm thời cắt giảm thuế quan lẫn nhau trong vòng 90 ngày. Tuy nhiên, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn sẽ chịu mức thuế 30% tại Mỹ.

Theo báo Wall Street Journal, Apple đang chuẩn bị ra mắt một mẫu iPhone siêu mỏng có thể thay cho dòng iPhone 16 Plus hiện tại. Giá bán dự kiến khoảng 899 USD tại Mỹ. Ngoài ra, cũng có khả năng Apple sẽ giải thích lý do giá cao hơn là vì các tính năng mới và thay đổi thiết kế, thay vì nêu ra chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Biểu tượng của Apple (cũng được dùng cho iPhone) tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh: TTXVN

Mẫu iPhone 16 rẻ nhất tại Mỹ có giá niêm yết 799 USD. Tuy nhiên, theo dự báo vào tháng 4 của công ty tư vấn đầu tư Rosenblatt Securities, mức giá này có khả năng lên tới 1.142 USD do thuế quan có thể khiến chi phí tăng 43%.

Phần lớn iPhone được sản xuất tại Ấn Độ và Trung Quốc. Financial Times, tờ báo chuyên về kinh doanh có uy tín của thế giới, Apple đang lên kế hoạch chuyển sang Ấn Độ toàn bộ dây chuyền lắp ráp iPhone bán tại Mỹ, nhanh nhất là vào năm 2026. Kế hoạch này cũng nhằm giảm thiểu tác động lên Apple từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung do Tổng thống Trump khởi xướng vì mức thuế quan do ông Trump áp lên hàng hóa từ Ấn Độ thấp hơn hàng từ Trung Quốc.

Apple cũng sẽ tiếp tục kế hoạch chuyển sản xuất các thiết bị khác từ Trung Quốc sang Việt Nam trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của “táo khuyết”.

Từ lâu, Trung Quốc là địa bàn sản xuất lớn của Apple. Vì vậy, “táo khuyết” là một trong những tập đoàn bị ảnh hưởng lớn nhất từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định khả năng Apple sẽ đưa sản xuất của tập đoàn quay lại nước Mỹ là chưa thể diễn ra ngay lập tức.

Ngoài ra, việc chuyển phần lớn sản xuất qua Ấn Độ cũng không thể làm ngay tức thì vì Apple vẫn phụ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp Trung Quốc cho các linh kiện của iPhone.