Ông Trump đột ngột đình chỉ đàm phán, đe dọa áp thuế mới với Canada trong vòng một tuần

Dù Hiệp định EVFTA đang mở ra nhiều cơ hội giảm thuế, hỗ trợ xuất nhập khẩu, nhưng không ít doanh nghiệp than phiền về tình trạng chậm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O). Việc phải chờ đợi hơn một tuần để hoàn tất thủ tục C/O không chỉ khiến doanh nghiệp lỡ thời hạn giao hàng mà còn phát sinh thêm chi phí, làm giảm lợi thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng.