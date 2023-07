Phố Tây Đà Nẵng khai trương sản phẩm mới, mở cửa chợ đêm

Bắt đầu từ tối 15-7, tại Khu phố du lịch An Thượng - "phố Tây" (Phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), TP Đà Nẵng tổ chức chương trình Phố đi bộ - Phố thanh toán không dùng tiền mặt, chợ đêm và gian hàng OCOP - sản phẩm đặc trưng Đà Nẵng

Theo ông Bạch Ngọc Hải - Chủ tịch UBND phường Mỹ An - Trưởng Ban quản lý Khu Phố du lịch An Thượng, chương trình diễn ra trong 3 ngày từ 15 đến 17-7, trên các tuyến đường trong Khu phố du lịch An Thượng và lân cận như An Thượng 1 - 2 - 3 - 4, Hoàng Kế Viêm (đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến Lê Quang Đạo), Trần Bạch Đằng (đoạn từ đường Đỗ Bá đến Ngô Thì Sĩ)

Chương trình trên nhằm hưởng ứng mùa du lịch, lễ hội Đà Nẵng 2023; quảng bá đến du khách trong và ngoài thành phố về du lịch quận Ngũ Hành Sơn và Khu phố du lịch An Thượng với các tuyến đường được đầu tư lát đá bazan sạch đẹp, khang trang

Xuyên suốt sự kiện là chương trình quảng bá sản phẩm OCOP từ 8 giờ 30 đến 21 giờ 30 tại đường Hoàng Kế Viêm với quy mô 20 gian hàng

Chương trình do Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại TP Đà Nẵng, Phòng Kinh tế quận Ngũ Hành Sơn và UBND phường Mỹ An thực hiện nhằm quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm lưu niệm,... của quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Nhiều khách Tây hào hứng trải nghiệm các sản phẩm du lịch, dịch vụ chất lượng tại Đà Nẵng

Trong khi đó, Chợ đêm An Thượng diễn ra từ 18 giờ đến 23 giờ hằng ngày tại vỉa hè đường Trần Bạch Đằng (đoạn từ đường Lã Xuân Oai đến Hoàng Kế Viêm)

Tại đây, du khách được hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, tổ chức các điểm check-in và hoạt động phục vụ người dân tham gia sử dụng dịch vụ

Du khách tham quan dịp này được thưởng thức Chương trình nghệ thuật Vũ hội đường phố (tối 16-7) do đoàn vũ công Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Đà Nẵng biểu diễn

Ngoài ra, tại sân khấu chính còn có Chương trình nghệ thuật Âm nhạc đường phố vào tối 17-7 do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Ngũ Hành Sơn thực hiện.

Theo Người Lao động