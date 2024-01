Tạm giữ đường cát nhập lậu từ Campuchia

Clip: QLTT

Đại diện Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết vừa tạm giữ gần 7 tấn đường nhập lậu của Công ty TNHH T.M.D.N , tại ấp Bàu Tre 1, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM. Ảnh: M.H

Ngày 24/1, đại diện Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, Đội Quản lý thị trường số 19 đã phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an huyện Củ Chi, Công an xã Tân An Hội kiểm tra đột xuất Công ty TNHH T.M.D.N , tại ấp Bàu Tre 1, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện: 6.800 kg đường cát nhập lậu, loại 50kg/bao, xuất xứ Campuchia. Đội Quản lý thị trường số 19 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước vấn nạn đường cát lậu vẫn diễn biến phức tạp tại TP.HCM – thị trường tiêu thụ lớn của khu vực miền Nam, Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết đã chỉ đạo các đội Quản lý thị trường chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp, đại lý trong việc chấp hành các quy định về điều kiện nhập khẩu, sản xuất, lưu kho, vận chuyền, kinh doanh đường cát để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.