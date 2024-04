Quý đầu năm, kiều hối về TP.HCM hơn 2,8 tỷ USD

19/04/2024 9:00 AM (GMT+7)

19/04/2024 9:00 AM (GMT+7)

Quý !/2024, kiều hối "chảy" về TP.HCM hơn 2,8 tỷ USD.

Để đạt được kết quả đáng khích lệ này, theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, do sự hỗ trợ bởi các yếu tố như kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 59,1% trong tổng lượng kiều hối chuyển về trong quý I, tốc độ tăng trưởng ở mức 7,5% so với quý trước và tăng 86,1% so với cùng kỳ.



Với tỷ trọng lớn và tốc độ tăng trưởng cao, kiều hối chuyển về từ khu vực này đã trở thành yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng kiều hối về thành phố trong quý I/2024. Trong khi đó, lượng kiều hối chuyển về từ châu Âu và châu Đại Dương giảm.

Bên cạnh đó, kinh tế phục hồi và duy trì tăng trưởng, với môi trường chính trị ổn định của khu vực châu Á và các hoạt động thương mại dịch vụ, du lịch, cùng thị trường lao động mở rộng và phát triển là những yếu tố quan trọng liên quan đến lao động, việc làm và thu nhập của kiều bào, người lao động Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện thúc đẩy kiều hối duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định từ khu vực này trong những năm gần đây và trong những tháng đầu năm 2024.

"Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn và xung đột địa chính trị phức tạp, kết quả kiều hối của quý I/2024 tiếp tục phản ánh xu hướng tăng trưởng và những tác động tích cực đối với hoạt động kinh tế xã hội, trong vai trò nguồn vốn để khai thác, sử dụng, hỗ trợ và phát triển", ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, thông tin.

Đồng thời, dịch vụ chi trả kiều hối ngày càng tốt hơn, thuận lợi, an toàn và hiệu quả hơn.

Cụ thể, trên địa bàn thành phố, với các phương thức chi trả đa dạng, tiện lợi và hệ thống mạng lưới các TCTD rộng khắp, dịch vụ thanh toán chuyển tiền nhanh chóng kịp thời, an toàn và tiện lợi. Người dân, khách hàng thụ hưởng có thể lựa chọn nhận kiều hối tại nhà; tại quầy giao dịch ngân hàng hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của khách hàng, các TCTD và công ty kiều hối sẽ thực hiện chi trả và đáp ứng nhu cầu dịch vụ tốt nhất cho người dân và khách hàng.

Cùng với đó cơ chế chính sách của Chính phủ, của NHNN về kiều hối, ngoại hối và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, là những cơ sở, nền tảng vững chắc thu hút nguồn kiều hối chuyển về Thành phố trong những năm qua và trong quý I/2024.



"Việc khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực này có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn có tác động tích cực đối với hiệu quả chính sách và điều hành chính sách tiền tệ của NHNN, thúc đẩy hoạt động dịch vụ chi trả kiều hối phát triển", ông Lệnh đánh giá.