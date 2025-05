Rúng động chính quyền Trump cấm trường Harvard tuyển sinh viên quốc tế

Ảnh: GI.

"Harvard không còn có thể tuyển sinh sinh viên nước ngoài và sinh viên nước ngoài hiện tại phải chuyển trường hoặc mất tư cách pháp lý" - Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã ra lệnh cho bộ của mình chấm dứt chứng nhận Chương trình Sinh viên và Trao đổi Khách mời (SEVP) của Harvard, với lý do trường từ chối giao nộp hồ sơ hành vi của sinh viên nước ngoài theo yêu cầu của DHS vào tháng trước.

Quyết định này có thể ảnh hưởng đến hơn một phần tư số sinh viên quốc tế đông đảo của Harvard. Thông báo này đã khiến họ lo lắng và bối rối. Các giáo sư cảnh báo rằng làn sóng di cư hàng loạt của sinh viên nước ngoài đe dọa kìm hãm năng lực học thuật của tổ chức này ngay cả khi tổ chức này đang đấu tranh chống lại chính quyền để giành quyền tự chủ về mặt tư tưởng.

Nhà Trắng cho biết hôm thứ Năm rằng "việc tuyển sinh sinh viên nước ngoài là một đặc quyền, không phải là quyền" và cáo buộc ban lãnh đạo Harvard đã biến "một ngôi trường từng vĩ đại của họ thành ổ chứa những kẻ kích động chống Mỹ, chống Do Thái, ủng hộ khủng bố".

"Họ đã nhiều lần không hành động để giải quyết các vấn đề lan rộng đang tác động tiêu cực đến sinh viên Mỹ và giờ đây họ phải đối mặt với hậu quả từ hành động của mình" - người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson cho biết trong một tuyên bố với CNN.

Các quan chức của Harvard và ông Trump đã xung đột trong nhiều tháng khi chính quyền yêu cầu trường đại học này thay đổi chương trình, chính sách, tuyển dụng và tuyển sinh trong khuôn viên trường để loại bỏ chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường và xóa bỏ những gì mà chính quyền gọi là "thực hành 'đa dạng, công bằng và hòa nhập' phân biệt chủng tộc".

Chính quyền đã tập trung vào sinh viên và nhân viên nước ngoài mà họ tin rằng đã tham gia vào các cuộc biểu tình gây tranh cãi trong khuôn viên trường về cuộc chiến Israel-Hamas.

Nhưng ban lãnh đạo của trường đại học lập luận rằng nhiều yêu cầu, bao gồm cả việc "kiểm toán" quan điể" của sinh viên và nhân viên, vượt xa vai trò của chính phủ liên bang và có thể vi phạm các quyền hiến định của Harvard.

Harvard là một trong số hàng chục trường đại học Mỹ phải đối mặt với những yêu cầu tương tự từ chính quyền Trump, nhưng trường đã nổi lên như một người bảo vệ mạnh mẽ nhất cho sự độc lập về học thuật của mình.

Trường Harvard nhanh chóng lên án việc thu hồi SEVP là "phi pháp", tuyên bố rằng trường "hoàn toàn cam kết duy trì khả năng tiếp nhận sinh viên và học giả quốc tế của Harvard, những người đến từ hơn 140 quốc gia và làm giàu cho trường đại học - và quốc gia này - một cách vô cùng to lớn".

“Chúng tôi đang nỗ lực nhanh chóng để cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi. Hành động trả đũa này đe dọa gây tổn hại nghiêm trọng đến cộng đồng Harvard và đất nước chúng tôi, đồng thời làm suy yếu sứ mệnh học thuật và nghiên cứu của Harvard” - người phát ngôn của trường đại học Jason Newton cho biết.

Trường đại học này có một lượng lớn sinh viên nước ngoài có thể bị ảnh hưởng. Trường cho biết có 9.970 người trong cộng đồng học thuật quốc tế và dữ liệu cho thấy 6.793 sinh viên quốc tế chiếm 27,2% số lượng tuyển sinh trong năm học 2024-25.

Giống như nhiều trường cao đẳng và đại học khác, Harvard đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích dữ dội vào năm ngoái vì cách xử lý các cuộc biểu tình và trại tị nạn ủng hộ người Palestine sau khi cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra, cũng như những lời phàn nàn từ cựu sinh viên và sinh viên Do Thái về tình trạng bài Do Thái trong khuôn viên trường.

Các báo cáo do hai nhóm đặc nhiệm Harvard công bố vào tháng trước kết luận rằng cả sinh viên Do Thái và Hồi giáo đều lo sợ cho sự an toàn của mình trong năm học 2023-24 và có cảm giác xa lánh và kiểm duyệt học thuật sâu sắc trong khuôn viên trường. Họ đưa ra các khuyến nghị rộng rãi và thay đổi chính sách như biện pháp khắc phục, một số trong đó Harvard đã thực hiện.

Harvard cũng đã thực hiện một số thay đổi để tuân thủ yêu cầu của chính quyền Trump, bao gồm đổi tên Văn phòng Công bằng, Đa dạng, Hòa nhập và Thuộc về cộng đồng và Đời sống khuôn viên trường .

Chính quyền đã giáng cho Harvard những biện pháp trả đũa nghiêm khắc, bao gồm đóng băng 2,2 tỷ USD tiền quỹ liên bang – một động thái mà trường đại học đang đấu tranh tại tòa án. Sở Thuế vụ Nội địa cũng đang lập kế hoạch hủy bỏ tình trạng miễn thuế của Harvard.