Rượu giả, rượu lậu ‘tung hoành’ dịp giáp Tết Nguyên đán

Công an TP Ðồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bắt giữ ô tô tải lưu thông theo hướng Nam - Bắc vận chuyển 885 chai rượu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Các đối tượng đã cất giấu những chai rượu vào trong các thùng trái cây nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Trước đó, lực lượng chức năng huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cũng phát hiện một cơ sở kinh doanh rượu lậu số lượng lớn. Bên cạnh việc xử lý nghiêm theo quy định, số hàng hóa này cũng bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật về môi trường.

Theo ông Nguyễn Đức Lê - Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), trong năm 2022, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra và xử lý riêng về mặt hàng rượu là 336 vụ, phạt tiền 4.272.000.000 đồng; số lượng hàng hóa vi phạm 6.470 chai rượu nhập lậu; 1.277 chai không rõ nguồn gốc xuất xứ; 4.285 chai vi phạm nhãn; 2.745 chai vi phạm hợp quy; 13.353 chai vi phạm khác.





Thời điểm càng gần Tết Nguyên đán, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới thường diễn biến phức tạp hơn.

Đối với mặt hàng bia, đã xử lý 101 vụ, phạt tiền 1.104.000.000 đồng, số lượng hàng hóa vi phạm: 272.616 chai bia nhập lậu; 1.360 chai quá hạn sử dụng; 39.300 chai không rõ nguồn gốc xuất xứ.

"Càng gần Tết Nguyên đán , tình trạng rượu bia bất hợp pháp càng gia tăng do sức mua của người dân ngày một tăng lên. Hơn nữa nguồn cung trên thế giới bị gián đoạn do nhiều nguyên nhân, lượng hàng hóa bị hạn chế, sẽ dẫn đến các sản phẩm "thay thế" như hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ tràn vào", ông Lê nói.

Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng Cục Quản lý thị trường cũng cho biết, tình trạng rượu giả, rượu không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường vẫn chưa được ngăn chặn triệt để, gây thất thu thuế cho nhà nước, tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp chân chính và đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

"Việc mua bán đối với mặt hàng này cũng được thực hiện một cách dễ dàng, đặc biệt buôn bán online. Thậm chí, có những nhóm đối tượng thuê nhân viên dán tem nhãn giả hoàn thiện sản phẩm và giao bán cho những người có nhu cầu sử dụng trên mạng internet…", ông Lê nói thêm,





Nhiều phương thức, thủ đoạn được các đối tượng thực hiện như không khai báo, cố tình che giấu nguồn gốc hàng hóa; nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn...

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cũng thông tin, trong năm qua, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đã có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ và số người bị ngộ độc thực phẩm đã giảm xuống. Tuy nhiên, vẫn xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm với hậu quả tương đối lớn như, ngộ độc tại bếp ăn tập thể, trường học. Đặc biệt, càng gần Tết Nguyên đán thì số bệnh nhân ngộ độc rượu lại có xu hướng gia tăng. Do đó, các tỉnh thành như Hà Nam, Bắc Ninh cũng đã có kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm ngăn chặn các vụ rượu giả, rượu pha cồn công nghiệp bán ra thị trường.

"Cục An toàn thực phẩm sẽ công bố công khai danh tính, địa chỉ các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm để người tiêu dùng nắm được. Với các địa phương sẽ công bố công khai trên hệ thống thông tin của xã phường. Ở cấp trung ương sẽ đăng tải trên các website của Bộ, ngành.

Quan điểm của Ban Chỉ đạo liên ngành TW về an toàn thực phẩm, các đoàn đi thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm phải lấy mẫu và kiểm nghiệm ngay để nhanh chóng có kết quả và thông tin đến người tiêu dùng sớm nhất. Đảm bảo trước Tết các thông tin về công tác kiểm soát an toàn thực phẩm phải được công khai để người tiêu dùng biết", đại diện Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh.

