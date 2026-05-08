Sa Pa: Từ thị trấn trong mây đến biểu tượng du lịch mới nổi của châu Á
Phương Đăng (theo Travel And Tour World)
08/05/2026 3:00 PM (GMT+7)
Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Sa Pa (Lào Cai) vừa chính thức được vinh danh trong danh sách những điểm đến đang lên dẫn đầu xu hướng du lịch tại khu vực châu Á, sánh vai cùng các thành phố nổi tiếng của Nhật Bản và Indonesia, theo Travel And Tour World (TTW)
Sức hút từ “Thị trấn trong mây”
Theo công bố mới nhất từ báo cáo phân tích của Agoda về "Các điểm đến mới nổi của châu Á", Sa Pa của Việt Nam đã khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026. Cùng góp mặt trong danh sách này là các thành phố Okayama, Matsuyama, Takamatsu của Nhật Bản và Bandung của Indonesia.
Sa Pa được đánh giá cao nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo. Với những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ được vinh danh là di sản, đỉnh Fansipan – “Nóc nhà Đông Dương” và khí hậu ôn đới đặc trưng, Sa Pa đang trở thành thỏi nam châm thu hút dòng khách quốc tế mong muốn tìm kiếm những trải nghiệm chân thực và gần gũi với thiên nhiên.
Cạnh tranh cùng các điểm đến hàng đầu khu vực
Sự góp mặt của Sa Pa bên cạnh các đại diện từ Nhật Bản, Indonesia cho thấy sự thay đổi trong thị hiếu của du khách toàn cầu:
Bộ ba Okayama, Matsuyama và Takamatsu (Nhật Bản): Đang nổi lên nhờ vẻ đẹp yên bình, những khu vườn di sản và nghệ thuật đương đại, thay thế cho các đô thị vốn đã quá tải như Tokyo hay Osaka.
Bandung (Indonesia): Được mệnh danh là "Paris của Java", thu hút du khách bằng kiến trúc thuộc địa và những đồi trà xanh mướt.
Sa Pa (Việt Nam): Gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự hiếu khách, các lễ hội dân tộc phong phú và hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp gắn liền với bảo tồn văn hóa.
Xu hướng du lịch bền vững và khám phá
Báo cáo chỉ ra rằng, thay vì chọn những thành phố du lịch truyền thống, khách du lịch năm 2026 có xu hướng tìm đến các "viên ngọc thô" – nơi họ có thể khám phá chiều sâu văn hóa bản địa mà không phải đối mặt với tình trạng quá tải.
Việc Sa Pa được xếp hạng cao trong danh sách này không chỉ là một tín hiệu vui cho ngành du lịch Lào Cai mà còn cho thấy vị thế ngày càng tăng của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới. Sự phát triển của các tuyến cao tốc và các sản phẩm du lịch trải nghiệm đa dạng đã giúp Sa Pa tiếp cận dễ dàng hơn với lượng khách quốc tế chi tiêu cao từ châu Âu, Mỹ và các quốc gia láng giềng châu Á.
Kỳ vọng tăng trưởng đột phá
Các chuyên gia dự báo, với việc lọt vào top các điểm đến mới nổi, Sa Pa sẽ chứng kiến sự bùng nổ về lượng khách và doanh thu du lịch trong giai đoạn tới. Đây cũng là cơ hội để địa phương đẩy mạnh chiến dịch quảng bá hình ảnh, đồng thời chú trọng vào công tác bảo tồn cảnh quan và phát triển du lịch xanh bền vững.
Với sự ghi nhận quốc tế này, Sa Pa một lần nữa chứng minh rằng Việt Nam không chỉ có những bãi biển đẹp mà còn sở hữu những vùng núi cao đầy mê hoặc, đủ sức cạnh tranh với bất kỳ điểm đến nổi tiếng nào trong khu vực.
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