Sacombank trao giải chương trình quay số trúng thưởng "Đồng hành bình an - Quà sang bùng nổ"

Chương trình quay số trúng thưởng "Đồng hành bình an – Quà sang bùng nổ" được Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam triển khai dành cho khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới từ ngày 04/10/2023 đến 31/12/2023 với tổng giá trị giải thưởng gần 3 tỷ đồng, gồm 1 giải đặc biệt là thẻ tiết kiệm 600 triệu đồng, 18 giải nhất là voucher du lịch Úc trị giá 60 triệu đồng/giải, 20 giải nhì là voucher du lịch Nhật Bản trị giá 35 triệu đồng/giải và 27 giải ba là Combo Đa Lợi Sacombank (gồm tài khoản thanh toán, thẻ thanh toán, Ngân hàng điện tử/Sacombank Pay, thông báo giao dịch qua ứng dụng Mobile Banking/Sacombank Pay) có 20 triệu đồng trong tài khoản thanh toán.

Với mỗi 20 triệu đồng phí bảo hiểm năm đầu, khách hàng nhận được 1 mã số dự thưởng và được cộng thêm 1 mã số dự thưởng đối với mỗi trường hợp sau: đăng ký dịch vụ thu hộ tự động phí bảo hiểm; bên mua hoặc người được bảo hiểm là nữ và hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2023; khách hàng bảo hiểm hiện hữu tham gia thêm hợp đồng trong thời gian khuyến mãi.

Ngày 12/1/2024 vừa qua, Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam đã tổ chức quay số để tìm ra 66 khách hàng may mắn trúng các giải thưởng giá trị của chương trình. Danh sách khách hàng trúng giải đã được công bố trên website www.sacombank.com.vn và www.dai-ichi-life.com.vn.

Tại lễ trao giải, khách hàng Nguyễn Văn Thiệu chia sẻ: "Tôi thấy việc bảo vệ sức khoẻ, đặc biệt là trong giai đoạn này rất quan trọng và cần thiết. Chúng ta không biết ngày mai có thể sẽ xảy ra chuyện gì nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách để bảo vệ và phòng ngừa rủi ro cho bản thân và gia đình. Vậy nên lựa chọn tham gia bảo hiểm giúp tôi an tâm hơn và cũng là cách để tôi thể hiện sự quan tâm tới gia đình. Trước khi quyết định tham gia, tôi được các bạn nhân viên Sacombank tư vấn và thông tin rất tận tình, đầy đủ. Do đó, tôi thấy an tâm và quyết định tham gia ngay 2 hợp đồng bảo hiểm Dai-ichi Life Việt Nam cho hai vợ chồng và con tôi. Thật bất ngờ khi tôi đã trở thành khách hàng may mắn nhất trúng giải thưởng đặc biệt của chương trình".

Nhằm mang lại các giá trị ưu đãi tốt nhất dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ, ngoài các cơ chế được áp dụng xuyên suốt như hoàn tiền lên đến 30% cho hợp đồng mới, hoàn phí chuyển đổi trả góp 0%... nhân dịp Tết nguyên đán sắp tới, Sacombank còn dành tặng nhiều lộc Xuân may mắn cho khách hàng.

Theo đó, từ ngày 15/02 đến 29/02/2024, khi tham gia hợp đồng mới, khách hàng sẽ được nhận ngay lì xì 379.000 đồng; khi đóng phí bảo hiểm năm 2 trở đi, sẽ được nhận ngay lì xì 79.000 đồng. Đặc biệt, nhập mã ANKHANG khi mua bảo hiểm bệnh ung thư K-care trên ứng dụng Sacombank Pay từ ngày 15/02 đến 31/03/2024, khách hàng sẽ được giảm ngay 10% phí; chương trình không giới hạn mã ưu đãi và số lượng hợp đồng/khách hàng.