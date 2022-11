Sacombank tung hàng loạt ưu đãi với chương trình “Gia tăng đặc quyền - Đột phá toàn diện”

23/11/2022 7:43 AM (GMT+7)

Chương trình có tổng giá trị hơn 50 tỷ đồng với thời gian áp dụng ưu đãi lên đến 12 tháng kể từ khi khách hàng tham gia chương trình.

Sacombank triển khai chương trình “Gia tăng đặc quyền – Đột phá toàn diện” với hàng loạt ưu đãi và quà tặng hấp dẫn

Theo đó, khách hàng doanh nghiệp sẽ được miễn phí quản lý tài khoản, phí giao dịch eBanking, giao dịch tại quầy, phí chi lương, phí bảo lãnh và thanh toán quốc tế khi tham gia chương trình. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 31 năm sinh nhật Sacombank, ngân hàng còn dành tặng 31 phần quà, mỗi phần quà trị giá 10 triệu đồng dành cho khách hàng thỏa điều kiện của chương trình.

Với phương châm Đồng hành cùng Doanh nghiệp, đây sẽ là những phần quà thiết thực giúp doanh nghiệp gửi tặng cho cán bộ nhân viên vào những dịp đặc biệt cuối năm, dịp lễ tết.

Điểm nổi bật của chương trình là ưu đãi dành cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng doanh nghiệp, khách hàng sẽ được miễn phí thường niên thẻ năm đầu tiên, trả góp với lãi suất 0%, hoàn tiền tỉ lệ 3% lên đến 2.000.000đ/ khách hàng, tặng lượt sử dụng dịch vụ phòng chờ sân bay và những quyền lợi đặc biệt từ cộng đồng ưu đãi của thẻ.

Riêng đối với khách hàng doanh nghiệp VIP còn được tặng thêm các lượt sử dụng dịch vụ Spa lên đến 7.500.000đ.

Song song đó, nhằm tri ân và gia tăng trải nghiệm vượt trội, Sacombank còn dành tặng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cho lãnh đạo doanh nghiệp như: Miễn phí gói combo dịch vụ tài khoản, phí thường niên thẻ tín dụng cá nhân, ưu đãi bảo hiểm, ưu đãi lãi suất, cấp tín dụng và chính sách chăm sóc VIP.

Ngoài ra, Sacombank cũng áp dụng chương trình ưu đãi phí dịch vụ, phí bảo hiểm và nhiều ưu đãi khác dành cho cán bộ nhân viên của khách hàng doanh nghiệp.

Với 2 năm liên tiếp nhận giải thưởng Ngân hàng Việt Nam có sáng kiến trong lĩnh vực Ngân hàng số dành cho doanh nghiệp do Tạp chí The Asian Banking & Finance bình chọn và Ngân hàng tốt nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam do Tạp chí Asiamoney bình chọn, Sacombank luôn chú trọng việc đưa ra các hoạt động kết nối doanh nghiệp - ngân hàng. Chương trình "Gia tăng đặc quyền – Đột phá toàn diện" là một chương trình giúp tăng giá trị cho khách hàng, đồng thời khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ tài chính hiện đại.