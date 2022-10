Sân bay Đồng Hới đã mở cửa tiếp nhận chuyến bay trở lại

Cục Hàng không Việt Nam đã cho phép sân bay Đồng Hới mở cửa khai thác trở lại sau khi thời tiết tiết đã đảm bảo an toàn cho các chuyến bay đi/đến.



Trước đó, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã quyết định đóng cửa tạm thời Cảng hàng không Đồng Hới từ 6 giờ ngày 20/10 đến 13 giờ ngày 20/10 (giờ địa phương).

Thời tiết xấu làm sân bay Đồng Hới phải tạm đóng cửa. Ảnh: H.T

Theo đó, do tình hình thời tiết diễn biến tốt hơn, từ 9 giờ sáng 20/10, sân bay Đồng Hới đã mở cửa khai thác trở lại do thời tiết đã đảm bảo an toàn cho các chuyến bay đi/đến. Tuy nhiên, sân bay chính thức phục vụ các chuyến bay đi/đến sau 13 giờ cùng ngày.

Theo kế hoạch, trong chiều 20/10, có ba chuyến bay do ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways khai thác chặng TP.HCM đi Quảng Bình. Chặng Hà Nội - Quảng Bình có hai chuyến bay do Vietnam Airlines và Bamboo Airways khai thác.

Theo đó, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đề nghị Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không trong nước và quốc tế phù hợp theo quy định hiện hành; chỉ đạo Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức điều hành bay đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 6. Ảnh: H.T

Thời gian qua, Cục Hàng không Việt Nam đã lập nhóm kết nối các sân bay, hãng hàng không, quản lý bay và các đơn vị liên quan để cảnh cáo sớm các tình trạng thời tiết cực đoan. Qua đó các hãng hàng không chủ động thông báo sớm đến khách hàng tình trạng khai thác do thời tiết bất thường.