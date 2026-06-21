Sau những vụ hàng giả bị phát hiện, mỹ phẩm Việt giữ niềm tin bằng cách nào?
Hồng Minh
21/06/2026 10:02 AM (GMT+7)
Thị trường mỹ phẩm Việt Nam đang tăng trưởng nhanh nhờ sự bùng nổ của thương mại điện tử, mạng xã hội và nhu cầu làm đẹp ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng là một câu hỏi làm thế nào để người tiêu dùng tiếp tục đặt niềm tin vào thị trường khi hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc và quảng cáo thổi phồng công dụng vẫn là những vấn đề nhức nhối?
Đây cũng là nội dung được nhiều chuyên gia, cơ quan quản lý và doanh nghiệp đề cập tại Hội thảo chuyên đề “Phát triển thị trường tiêu dùng trong nước đối với ngành hàng hóa mỹ phẩm” vừa diễn ra mới đây.
Niềm tin đang trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng nhất
Trong nhiều năm qua, ngành mỹ phẩm được xem là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh tại Việt Nam. Sự phát triển của thương mại điện tử, livestream bán hàng và các nền tảng số đã tạo cơ hội để hàng nghìn thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chính môi trường kinh doanh số cũng đặt ra những thách thức mới.
Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và các nền tảng số, thị trường mỹ phẩm đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi quảng cáo sai sự thật. Theo ông, việc xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh không chỉ là yêu cầu đối với cơ quan quản lý nhà nước mà còn cần sự chung tay của doanh nghiệp, hệ thống phân phối, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và người tiêu dùng.
Đáng chú ý, ông Tuấn nhấn mạnh rằng: “Phát triển thị trường trong nước không chỉ là mở rộng quy mô tiêu dùng mà còn phải bảo đảm chất lượng tăng trưởng, xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường”. Theo ông, chống hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường nội địa.
Nhận định này phản ánh đúng thực trạng của thị trường hiện nay. Một sản phẩm có thể bán rất nhanh nhờ quảng cáo trên mạng xã hội, nhưng niềm tin của người tiêu dùng lại có thể mất đi chỉ sau một vụ việc liên quan đến hàng giả hoặc thông tin sai lệch.
Ông Thân Minh Hoàng, CEO Hoàng Tú Holdings, cho rằng thị trường mỹ phẩm trong nước đang tăng trưởng nhanh nhưng cũng phải đối mặt với hàng loạt thách thức liên quan đến hàng thật - hàng giả, minh bạch nguồn gốc, minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Theo ông Hoàng, đây không còn là câu chuyện của riêng từng doanh nghiệp, đây là những vấn đề vượt khỏi phạm vi của bất kỳ một doanh nghiệp riêng lẻ nào. Chúng đòi hỏi sự chung tay của cơ quan quản lý nhà nước, của hiệp hội, của các nhà phân phối, các nền tảng và của cả cộng đồng doanh nghiệp.
Trong nhiều năm, cuộc cạnh tranh trong ngành mỹ phẩm thường xoay quanh giá bán, công thức sản phẩm hay chiến lược marketing. Nhưng hiện nay, khi người tiêu dùng có thể kiểm tra thông tin chỉ bằng vài cú nhấp chuột, yếu tố minh bạch đang dần trở thành lợi thế cạnh tranh mới.
Minh bạch không còn là lựa chọn
Thị trường mỹ phẩm đã và đang trải qua giai đoạn nhiều biến động. Thời gian qua, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các vụ việc liên quan đến mỹ phẩm giả, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc sản phẩm quảng cáo không đúng bản chất hàng hóa. Không ít vụ việc gây tranh cãi trên mạng xã hội đã khiến người tiêu dùng trở nên thận trọng hơn khi lựa chọn sản phẩm làm đẹp.
Thực tế này đang tạo ra áp lực không nhỏ đối với các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Nếu trước đây doanh nghiệp có thể cạnh tranh bằng giá bán, chiến lược marketing hay độ phủ trên các nền tảng số thì hiện nay, khả năng chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm và tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh đang trở thành những yếu tố quan trọng hơn bao giờ hết.
Đó cũng là lý do tại hội thảo, nhiều ý kiến đều nhấn mạnh đến vai trò của truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn hóa hoạt động quảng cáo và tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất với hệ thống phân phối.
Theo ông Thân Minh Hoàng, một thị trường phát triển không chỉ cần các quy chuẩn quản lý mà còn cần những cơ hội hợp tác thực chất để sản phẩm tốt tìm được đúng kênh phân phối, đồng thời giúp người tiêu dùng tiếp cận được những sản phẩm minh bạch và có chất lượng.
Nhìn rộng hơn, câu chuyện của ngành mỹ phẩm hiện nay không chỉ là bảo vệ một thị trường tiêu dùng đang tăng trưởng nhanh, đây còn là bài toán xây dựng niềm tin đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường nội địa.
Khi người tiêu dùng ngày càng có nhiều công cụ để kiểm chứng thông tin, một thương hiệu có thể mất nhiều năm để xây dựng uy tín nhưng chỉ cần một vụ việc liên quan đến hàng giả hoặc quảng cáo sai sự thật để đánh mất niềm tin đã gây dựng.
Bởi vậy, điều quan trọng nhất của thị trường mỹ phẩm Việt Nam không nằm ở những con số tăng trưởng hay quy mô thị trường, mà ở yêu cầu xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch hơn.
Nói cách khác, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, niềm tin của người tiêu dùng đang trở thành tài sản quan trọng nhất của ngành mỹ phẩm. Và muốn phát triển bền vững, các doanh nghiệp không thể chỉ nói về tăng trưởng mà cần chứng minh được sự minh bạch trong từng sản phẩm đưa ra thị trường.
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