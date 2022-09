Sẽ thay hơn 4,7 triệu tờ tiền giấy ở Anh có hình cố nữ hoàng

Hơn 4,7 triệu tờ tiền giấy đang được lưu hành ở Anh có khắc hoặc in hình nữ hoàng, trị giá khoảng 82 tỷ bảng Anh, theo Ngân hàng Trung ương Anh. Bên cạnh đó, có khoảng 29 tỷ đồng tiền xu đang được lưu hành, Royal Mint ước tính.

"Những tờ tiền in hình nữ hoàng vẫn sẽ có hiệu lực", Ngân hàng Trung ương Anh cho biết trong một tuyên bố hôm 9/9.

Sau khi nữ hoàng qua đời, những đồng tiền có hình của quốc vương quá cố sẽ dần được thay thế bởi những đồng tiền có chân dung của Vua Charles.

Các kế hoạch thay thế sẽ được công bố sau khi thời gian Quốc tang kết thúc. Royal Mint, đơn vị sản xuất và phát hành tiền của Vương quốc Anh, cho biết sẽ đưa ra thông báo trong thời gian tới.





Tờ 1 bảng Anh năm 1960 in hình Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: Alamy.

Theo The Mirror, Royal Mint sẽ gửi đề xuất thay đổi đồng tiền Anh lên thủ tướng và hoàng gia để nhận được sự chấp thuận. Sau đó, thủ tướng và Nhà vua sẽ lựa chọn các hình ảnh trước khi chúng được in và phát hành.

Trong khi đó, Canada và Australia, hai nước thành viên của khối Thịnh vượng chung đang lưu hành tờ tiền có hình Nữ hoàng Elizabeth II, cho biết sẽ không có "thay đổi đột ngột" nào. Những tờ tiền có hình nữ hoàng Anh sẽ vẫn được lưu hành trong những năm tới.

Việc thay thế những đồng tiền in hình nữ hoàng bằng phiên bản khắc hoặc in hình người trị vì mới ước tính kéo dài ít nhất 2 năm. Khi tờ 50 bảng Anh mới nhất được phát hành, Ngân hàng Trung ương Anh đã mất 16 tháng để thu hồi và thay thế.Kể từ năm 1953, một năm sau khi Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi, đã có 5 hình ảnh đại diện của quốc vương trên các đồng tiền xu được phát hành. Đến năm 1960, nước Anh phát hành đồng tiền giấy in hình nữ hoàng.



Chân dung Nữ hoàng Elizabeth II đã xuất hiện trên đồng tiền của Anh trong gần 70 năm qua. Nữ hoàng cũng là thành viên hoàng gia xuất hiện lâu nhất trên tờ tiền Anh, hơn 60 năm.

Hình ảnh của nữ hoàng cũng xuất hiện trên một số tờ tiền 20 CAD ở Canada, trên tiền xu ở New Zealand và trên tất cả loại tiền xu và tiền giấy do ngân hàng trung ương Eastern Caribbean cũng như các khu vực khác của khối Thịnh vượng chung phát hành.

Theo Zing