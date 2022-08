Song thằn - đặc sản cực quý hiếm xưa để tiến vua

Theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 8-2022, xuất khẩu hàng dệt may đạt 1,8 tỉ USD, qua đó nâng tổng kim ngạch từ đầu năm đến 15-8 đạt 24,076 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2021, kim ngạch xuất khẩu dệt may tăng hơn 4,45 tỉ USD, tăng 22,7%.