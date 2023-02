Suýt mất hàng trăm triệu đồng vì sập bẫy việc làm tại nhà

Trước đó, vào ngày 4/9/2022, anh Đinh Xuân Nam, 33 tuổi, trú tại phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng tình cờ đọc được một trang giới thiệu làm việc tại nhà thông qua việc thanh toán các đơn hàng trên Shopee. Anh Nam có kích vào thì nhận được một đoạn chát tin nhắn giới thiệu là nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty cổ phần đầu tư Nam Tùng có trụ sở tại Thái Nguyên. Sau khi giới thiệu xong về nội dung công việc, nhân viên đó hướng dẫn anh Nam liên hệ với một số điện thoại 0868755xxx, bảo đây là nhân viên phụ trách hướng dẫn trực tiếp.

Sau đó, anh Nam liên hệ vào số điện thoại này, người đầu dây bên kia tự giới thiệu là Lê Thanh Hải, nhân viên Công ty cổ phần đầu tư Nam Tùng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh Nam được thông báo là nhận tiền hoa hồng từ nhiệm vụ nhưng nhân viên tên Hải nói tài khoản của anh Nam không thể rút được tiền do có người giả mạo hòng chiếm đoạt tài sản nên đã bị khóa. Yêu cầu nộp tiền để xác nhận tài khoản với số tiền là hai trăm triệu đồng và năm mươi triệu đồng) tiền thuế thu nhập cá nhân do số tiền hoa hồng anh Nam nhận được quá lớn.

Khi anh Nam có nói không có đủ số tiền để nộp thì đối tượng trấn an là cố gắng đi vay mượn đủ số tiền để nhận phần tiền hoa hồng còn số tiền anh Nam nạp vào tài khoản thì vẫn là của anh Nam và không bị mất.

Sau đó anh Nam có đi vay mượn của người thân, bạn bè được 180.000.000 đồng nhưng đối tượng vẫn nói với anh Nam cố gắng đi vay đủ 250.000.000 đồng. Nếu đến ngày 5/1/2023 mà không chuyển khoản đủ số tiền trên thì anh Nam sẽ bị mất tài khoản và không nhận được tiền hoa hồng.

Anh Nam rất lo lắng vì đối tượng gọi điện thoại liên tục yêu cầu chuyển tiền và có hẹn sẽ thu xếp đủ số tiền. Sau khi nghe câu chuyện, gia đình khuyên anh Nam ra công an trình báo vì nghi ngờ bị lừa đảo.

Anh Nam sau đó đã lên Công an thành phố Hải Phòng và được hướng dẫn trình báo tại Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tại đây, anh Nam được các cán bộ tiếp nhận, giải thích đây là thủ đoạn mà đối tượng lợi dụng việc nhẹ dạ, tâm lý muốn dễ kiếm tiền mà không phải bỏ nhiều công sức. Đồng thời, chỉ dẫn cách nói chuyện nếu đối tượng gọi điện thoại lại. Đến lúc này anh Nam mới nhận ra là bị lừa và cảm thấy may mắn khi đã kịp thời trình báo nếu không đã bị lừa mất 250.000.000 đồng.

Anh Nam sau đó đã rất vui mừng và viết thư cảm ơn các lãnh đạo, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an TP Hải Phòng.

Đây cũng là bài học để mọi người cảnh giác trước những “bẫy việc làm tại nhà” tinh vi của các đối tượng lừa đảo.

