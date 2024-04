Thái Lan dự báo giá gạo tăng trong quý II

09/04/2024 7:33 AM (GMT+7)

Gạo được bày bán tại siêu thị ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, cho biết xuất khẩu gạo của nước này đạt 2,5 triệu tấn trong quý I, do các nhà xuất khẩu cam kết giao một số lượng lớn, đặc biệt là gạo trắng sang các thị trường lớn ở Đông Nam Á như Indonesia, Philippines và Malaysia, cũng như châu Phi và Trung Đông. Theo ông Chookiat, các nhà nhập khẩu gạo trắng và gạo thơm chính ở Mỹ và châu Á dự kiến sẽ có nhu cầu mạnh mẽ về gạo trắng và gạo thơm để bù đắp cho nguồn cung trong nước giảm trong bối cảnh giá toàn cầu cao kỷ lục. Ông cũng khẳng định nguồn cung gạo của Thái Lan vẫn đủ và giá gạo Thái Lan đang cạnh tranh do đồng baht suy yếu so với đồng USD.

Tính đến ngày 27/3, giá gạo trắng Thái Lan ở mức 601 USD/tấn, trong khi giá gạo của Việt Nam và Pakistan lần lượt ở mức 582-586 USD/tấn và 605-609 USD/tấn. Giá gạo đồ của Thái Lan là 606 USD/tấn, trong khi giá gạo đồ từ Ấn Độ và Pakistan lần lượt nằm trong khoảng 551-555 USD/tấn và 618-622 USD/tấn.

Đánh giá về tình hình xuất khẩu gạo quý II, ông Chookiat dự đoán lượng xuất khẩu của Thái Lan có thể giảm nhẹ do cạnh tranh gia tăng. Tuy vậy, ông cho rằng chừng nào Ấn Độ vẫn duy trì lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng, các chủ hàng trong nước vẫn có cơ sở lạc quan rằng giá gạo Thái Lan sẽ duy trì tương đối cao trong nửa đầu năm nay.

Chủ tịch danh dự Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cũng dự báo xuất khẩu gạo năm nay của nước này có khả năng đạt 8 triệu tấn với giá trị ước tính là 180 tỷ baht (4,9 tỷ USD), cao hơn dự báo 7,5 triệu tấn được đưa ra trước đó với giá trị ước tính là 150 tỷ baht (4,09 tỷ USD).

Theo TTXVN