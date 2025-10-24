Thái Nguyên nằm trong nhóm các địa phương tăng trưởng kinh tế cao của vùng Trung du miền núi phía Bắc

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng ước tăng trên 8% so với cùng kỳ năm 2024, đứng trong nhóm các địa phương tăng trưởng cao của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực chính, chiếm tỷ trọng hơn 60% trong cơ cấu kinh tế. Nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp hoạt động ổn định, đóng góp lớn cho ngân sách, trong đó có các nhà đầu tư FDI như Samsung, Dongwha, Sunny...

Cây chè là cây trồng chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân Thái Nguyên. Ảnh: Kiều Hải

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 760 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ; riêng ngành điện tử, linh kiện và cơ khí chính xác tiếp tục tăng trưởng mạnh. Bên cạnh đó, lĩnh vực xây dựng cơ bản, hạ tầng giao thông và đô thị được đẩy mạnh, tạo diện mạo mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, ước tăng 3,5% so với cùng kỳ. Tỉnh tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất chè, rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhiều sản phẩm OCOP tiếp tục được nâng hạng, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ; hoạt động du lịch phục hồi mạnh, lượng khách đạt hơn 1,8 triệu lượt, gấp 1,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước đạt gần 15.000 tỷ đồng, bằng hơn 80% dự toán năm, trong đó thu nội địa chiếm tỷ trọng lớn. Chi ngân sách đảm bảo cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên và các nhiệm vụ an sinh xã hội.

Tỉnh cũng quan tâm triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh. Đến nay, toàn tỉnh có 3 huyện và 119 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%.

Trong quý IV/2025, Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất - kinh doanh. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt khoảng 8,5%; thu ngân sách vượt dự toán; đời sống người dân được nâng cao, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững ổn định chính trị.