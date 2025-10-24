Thái Nguyên nằm trong nhóm các địa phương tăng trưởng kinh tế cao của vùng Trung du miền núi phía Bắc
Hà Thanh - Kiều Hải
24/10/2025 11:05 AM (GMT+7)
Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, trong 9 tháng năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu cả năm.
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng ước tăng trên 8% so với cùng kỳ năm 2024, đứng trong nhóm các địa phương tăng trưởng cao của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực chính, chiếm tỷ trọng hơn 60% trong cơ cấu kinh tế. Nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp hoạt động ổn định, đóng góp lớn cho ngân sách, trong đó có các nhà đầu tư FDI như Samsung, Dongwha, Sunny...
Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 760 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ; riêng ngành điện tử, linh kiện và cơ khí chính xác tiếp tục tăng trưởng mạnh. Bên cạnh đó, lĩnh vực xây dựng cơ bản, hạ tầng giao thông và đô thị được đẩy mạnh, tạo diện mạo mới cho phát triển kinh tế - xã hội.
Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, ước tăng 3,5% so với cùng kỳ. Tỉnh tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất chè, rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhiều sản phẩm OCOP tiếp tục được nâng hạng, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ; hoạt động du lịch phục hồi mạnh, lượng khách đạt hơn 1,8 triệu lượt, gấp 1,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước đạt gần 15.000 tỷ đồng, bằng hơn 80% dự toán năm, trong đó thu nội địa chiếm tỷ trọng lớn. Chi ngân sách đảm bảo cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên và các nhiệm vụ an sinh xã hội.
Tỉnh cũng quan tâm triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh. Đến nay, toàn tỉnh có 3 huyện và 119 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%.
Trong quý IV/2025, Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất - kinh doanh. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt khoảng 8,5%; thu ngân sách vượt dự toán; đời sống người dân được nâng cao, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững ổn định chính trị.
Người tiên phong xứ Lạng đưa cây thạch đen vào thị trường Halal 2 tỷ dân
Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, vào những tháng cuối năm 2025, Công ty TNHH sản xuất và Đầu tư xuất nhập khẩu Đức Quý đã chinh phục thành công thị trường Halal vốn nổi tiếng khắt khe, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho nông sản Việt.
Sẽ có 350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/11/2025 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.
Than Hà Lầm: Chiến lược "Đặt con người lên hàng đầu" giúp lợi nhuận kỷ lục song hành với phúc lợi toàn diện
Trong bối cảnh ngành công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang nỗ lực tối ưu hóa hoạt động sản xuất, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm đã trở thành một điển hình sáng về sự cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội. 9 tháng đầu năm 2025, Công ty không chỉ đạt được những con số kỷ lục mà còn cụ thể hóa thành những chính sách chăm lo toàn diện, giúp người lao động “an cư lạc nghiệp” và gắn bó bền vững với nghề mỏ.
Thái Nguyên công bố kết quả quan trắc nước thải sau sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép
Ngày 22/10, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên) tổ chức hội nghị công bố kết quả phân tích mẫu nước thải sản xuất của Nhà máy Luyện gang thép – Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên, sau sự cố vỡ hồ điều hòa xảy ra ngày 7/10 tại xã Nam Hòa.
Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định Sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2345/QĐ-TTg ngày 23/10/2025 về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên (trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên) vào Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).
