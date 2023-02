Thận trọng trước 'cơn sốt' giá sầu riêng, thanh long

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT)

Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trên tinh thần vừa phải giám sát, duy trì kiểm tra để đảm bảo chất lượng nông sản xuất khẩu. Bên cạnh sầu riêng, còn có chanh leo, ớt… được xuất khẩu sang Trung Quốc, vì vậy Cục đã và đang phổ biến tập huấn cho địa phương, doanh nghiệp, có biện pháp kỹ thuật ngăn chặn dịch hại, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, giữ vững được các thị trường. Nếu không kiểm soát thì nông sản sẽ không được xuất khẩu.

Bà Ngô Tường Vy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu

Trong dịp Tết Quý Mão 2023, sầu riêng của Việt Nam rất được ưa chuộng, săn đón ở thị trường Trung Quốc. Công ty Chánh Thu dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng 20.000-30.000 tấn sầu riêng sang Trung Quốc trong năm 2023. Sầu riêng đang có giá trị cao là do mã số vùng trồng chưa được cấp rộng rãi. Khi được cấp đại trà, sản lượng sầu riêng của Việt Nam và Thái Lan cùng tăng mạnh, sầu riêng cũng có thể chịu số phận dư thừa, ùn ứ như xoài, mít, thanh long. Do đó, nhất thiết phải kiểm soát chặt chẽ diện tích vùng trồng. Thay vì tăng diện tích, sản lượng thì nên chú trọng giữ vững thương hiệu, tuân thủ chặt chẽ quy định về chất lượng, độ an toàn của bên nhập khẩu.

Ông Lê Thanh Tùng

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT)

Việc chuyển đổi cây sầu riêng cũng như các loại cây ăn trái nói chung không nên thực hiện ồ ạt, bởi khi đó sẽ thiếu đi nguồn giống chất lượng cao để đáp ứng. Cây ăn trái cần có thời gian dài để chăm sóc, nếu chất lượng không đạt sẽ mang lại hiệu quả thấp, thậm chí thiệt hại cho bà con. Thực tế cũng cho thấy, bài học khi nhiều loại cây trồng trước đây phát triển mà không có sự chuẩn bị, cứ phát triển đến lúc thị trường không tiêu thụ được lại cần phải “giải cứu”.