Thế giới Di động phủ nhận thông tin định giá 1,5 tỷ USD chuỗi Bách hóa Xanh

29/08/2022 6:00 AM (GMT+7)

29/08/2022 6:00 AM (GMT+7)

Theo đó, Thế giới Di động cho biết vào ngày 24 và 25/8/2022, một số trang thông tin nước ngoài và Việt Nam có đưa tin về giao dịch phát hành riêng lẻ và định giá của chuỗi Bách Hóa Xanh. Theo Thế giới Di động, các thông tin này là không chính xác.

Thế giới Di động cũng cho biết thêm, trong kỳ họp nhà đầu tư quý II/2022 vào ngày 19/08/2022, Công ty đã có chia sẻ thông tin đến cổ đông: "Chúng tôi đã chọn nhà tư vấn và đang làm việc chặt chẽ với nhà tư vấn để chuẩn bị tài liệu cần thiết. Các thông tin cụ thể khác công ty không chia sẻ vì lý do bảo mật. Công ty đang thực hiện các công việc theo đúng tiến độ và dự kiến thời gian hoàn tất giao dịch trong quý I/2023”.

Trước đó, tờ Reuters (Anh) bất ngờ đăng bài với nguồn tin độc quyền cho hay Thế giới Di động đang tìm cách bán cổ phần Bách Hoá Xanh, định giá doanh nghiệp lên tới 1,5 tỷ USD.

Reuters cũng cho hay, Thế giới Di động đang làm việc với các cố vấn để hỗ trợ việc bán 20% cổ phần Bách Hoá Xanh.

Theo Reuters, thương vụ bán vốn tại Bách Hóa Xanh nhiều khả năng sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà bán lẻ trong và ngoài nước, cũng như các nhà đầu tư tài chính .

Doanh thu chuỗi Bách hoá Xanh giảm 45% trong tháng 7, về 2.350 tỷ đồng

Trong tháng 7/2022, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu đạt 11.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và luỹ kế 7 tháng đầu năm đạt 81.700 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Trong đó, chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh ghi nhận doanh thu 8.400 tỷ đồng trong tháng 7, tăng 63% so với cùng kỳ và luỹ kế 7 tháng đầu năm đạt 65.300 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ;

Đối với chuỗi Bách hoá Xanh, trong tháng 7, chuỗi ghi nhận doanh thu 2.350 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước và luỹ kế 7 tháng đầu năm ghi nhận 15.200 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, điểm đáng lưu ý, Công ty đã đóng cửa 400 cửa hàng Bách hoá Xanh so với đầu năm và thực hiện thay đổi layout cho toàn bộ các cửa hàng hiện hữu.

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT cho biết sau đợt tái cấu trúc, trải nghiệm tại Bách hoá Xanh đã có sự cải thiện rõ rệt. Bách hoá Xanh đã cơ bản thực hiện xong giai đoạn tái cấu trúc và mục tiêu vài tháng tới là tối ưu hóa. Từ nay đến cuối năm, Bách hoá Xanh sẽ nghiên cứu và mở vài cửa hàng để đánh giá, thử nghiệm mô hình mới.

Từ năm 2023, doanh nghiệp sẽ nhân rộng mô hình Bách hoá Xanh mới ra toàn quốc, bắt đầu ở một số tỉnh có mật độ cửa hàng BHX còn thưa thớt và tiến tới những tỉnh chưa có cửa hàng Bách hoá Xanh.

Điểm đáng lưu ý, kể từ năm khi thành lập tới năm 2020, chuỗi Bách hoá Xanh liên tục lỗ EBITDA toàn công ty. Trong năm 2021, khi việc phong tỏa kéo dài, người dân thiếu lựa chọn và các chuỗi cung cấp hàng hóa thiết yếu là nhóm ngành hưởng lợi đã có kết quả kinh doanh tích cực nhờ vậy chuỗi Bách hoá Xanh bắt đầu ghi nhận lãi EBITDA toàn công ty.

Tuy nhiên, có thể thấy trái với bức tranh khả quan năm 2021, chuỗi Bách hoá Xanh đã lỗ trở lại trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty tiếp tục phải đóng cửa 400 cửa hàng trong 7 tháng đầu năm và tiếp tục thử nghiệm, tìm mô hình tối ưu để phát triển chuỗi Bách hoá Xanh.

Tính tới cuối tháng 7, Thế giới Di động đang sở hữu 1.070 cửa hàng Thế giới Di động, 2.185 cửa hàng chuỗi Điện máy Xanh và 1.735 cửa hàng Bách hoá Xanh.

Trước đó, trong Báo cáo 6 tháng đầu năm, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu đạt 70.804 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và hoàn thành 51% kế hoạch năm (kế hoạch 140.000 tỷ đồng); và lợi nhuận sau thuế đạt 2.576 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ và hoàn thành 41% kế hoạch lợi nhuận năm (kế hoạch lợi nhuận sau thuế 6.350 tỷ đồng).

Biên lợi nhuận giảm trở lại khi nền kinh tế bước vào giai đoạn “bình thường mới”

Được biết, trong năm 2021 hưởng lợi từ dịch, Thế giới Di động công bố doanh thu tăng 13,3% lên 122.958,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 25% lên 4.901,4 tỷ đồng. Trong đó, điểm đáng lưu ý biên lợi nhuận gộp đạt 22,5% và biên lợi nhuận ròng đạt 3,99%, mức kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Tuy nhiên, khi nền kinh tế bước vào giai đoạn “bình thường mới”, biên lợi nhuận gộp và ròng trong 6 tháng đầu năm của Công ty chỉ còn lần lượt là 21,8% và 3,6%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/8, cổ phiếu MWG tăng 3.800 đồng lên 72.200 đồng/cổ phiếu.