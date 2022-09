Thêm 3 cổ phiếu họ FLC theo chân "đàn anh" vào diện cảnh báo

17/09/2022 7:59 AM (GMT+7)

17/09/2022 7:59 AM (GMT+7)

Cổ phiếu AMD thuộc họ FLC giảm kịch sàn trong phiên giao dịch cuối tuần (ngày 16/9)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP đầu tư và khoáng sản FLC Stone (mã AMD) vào diện cảnh báo từ ngày 21/9.

Tiếp đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP chứng khoán BOS (mã ART) và cổ phiếu của Công ty CP đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu CFS (mã KLF) vào diện bị cảnh báo.

Đây là những cổ phiếu của các doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn FLC, nơi ông Trịnh Văn Quyết từng làm chủ tịch HĐQT.

Lý do các mã chứng khoán này vào diện bị cảnh báo là do các doanh nghiệp này chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niêm năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Trước đó, nhiều cổ phiếu khác thuộc họ FLC như FLC, HAI, ROS… đã bị đình chỉ giao dịch hoặc hủy niêm yết vì những vi phạm nghiêm trọng trong việc công bố thông tin.

Trong phiên giao dịch cuối tuần (ngày 16/9), các cổ phiếu thuộc họ FLC đều đang giao dịch dưới mệnh giá. Cụ thể, FLC có giá 3.570 đồng/cổ phiếu; ROS có giá 2.510 đồng/cổ phiếu…

Trước thông tin bị cảnh báo, các cổ phiếu AMD, KLF, ART cũng giảm kịch sàn ngay trong phiên giao dịch cuối tuần. Chẳng hạn, giá cổ phiếu của KLF giảm 10% về còn 1.800 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu của ART giảm 9,09% về 3.000 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu AMD giảm 6,64% về mức 1.970 đồng/cổ phiếu.