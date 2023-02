Thị trường bất động sản 2023: “Cờ” sẽ nằm trong tay ai?

Nhiều dự đoán khởi sắc

Sau quãng thời gian cuối năm 2022 bị ảnh hưởng bởi kinh tế giới và việc thắt chặt room tín dụng, bước sang năm 2023, thị trường bất động sản đang có nhiều tín hiệu tích cực.

Cụ thể, ngay cuối tháng 1, Thủ tướng đã chỉ đạo ngành ngân hàng cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển. Cùng với động thái tích cực từ cấp quản lý, lãi suất cũng có xu hướng ổn định hơn, tạo tâm lý tích cực cho người mua để ở lẫn đầu tư.

Trong bối cảnh ấy, theo giới chuyên gia, tâm điểm của thị trường sẽ là nhóm sản phẩm BĐS có giá trị thực, chất lượng cao. Thực tế, ngay cả trong thời điểm thị trường biến động, những dự án có quy hoạch bài bản với chuẩn sống cao vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của khách mua.

Thị trường TP.HCM khan hiếm nguồn cung phân khúc căn hộ trung cấp, bình dân và bất động sản giá trị khai thác thương mại tốt

Đơn cử, tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức), ngay trong thời gian trầm lắng nhất của thị trường vào quý III và IV vừa qua, lượng giao dịch vẫn giữ ở mức khả quan. Theo giới đầu tư, nhờ lợi thế về quy hoạch giao thông, chất lượng cảnh quan, tiện ích vượt trội và mức giá phù hợp, các căn hộ tại Vinhomes Grand Park luôn có tính thanh khoản cao trên cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp và giữ tốc độ tăng giá đều đặn.



Bởi thế, trong thời gian tới, trong bối cảnh quỹ đất ít ỏi, chi phí đầu vào ngày càng gia tăng, giới đầu tư cho rằng, đây là thời điểm "chớp thời cơ" trước khi thị trường hồi phục hoàn toàn và thiết lập mặt bằng giá mới.

Người mua ưu tiên các tiêu chí phát triển dài hạn

Chung cái nhìn trên, tại khu vực phía Nam, ông Phạm Lâm, Phó Chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam nhận định, vùng sáng của thị trường trong thời gian tới là những dự án đảm bảo pháp lý tại TP.HCM và vùng phụ cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An.

Tất nhiên, đây phải là những dự án đáp ứng được những yêu cầu của bên mua về chất lượng sản phẩm, giá bán, chính sách bán hàng, hậu mãi… mới thực sự thu hút khách hàng. Nguồn cung như trên chủ yếu rơi vào những sản phẩm của các nhà phát triển có kinh nghiệm và uy tín trên thị trường.

Người mua có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chí phát triển dài hạn, được xây dựng bởi chủ đầu tư có kinh nghiệm và uy tín

"Nhà đầu tư không còn nhìn trong ngắn hạn. Với BĐS vùng ven, những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực của người dân sẽ được đón nhận. Nhu cầu ở thực và tích luỹ tài sản luôn có. Ví dụ, các sản phẩm của các tập đoàn lớn, uy tín, pháp lý sạch bán giá hàng chục tỉ đồng mỗi căn vẫn có giao dịch.

Đây là những khách hàng có nguồn tiền dồi dào. Họ đa phần nhìn về tương lai nhiều hơn, không lướt sóng. Họ cũng thuộc nhóm khách hàng không mua bán vì số đông, rất tỉnh táo và có tiêu chí rõ ràng khi mua BĐS", Phó Chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam nhấn mạnh.



Theo giới chuyên gia, điều nhiều người mua nhà nhìn thấy ở những dự án như Vinhomes Grand Park là giá trị gia tăng theo thời gian. "Thành phố Thông minh – Công viên" có tổng diện tích lên đến 271ha nằm ở vị cửa ngõ phía Đông TP.HCM. Trong tương lai, khu vực này sẽ trở thành trung tâm của mạng lưới đô thị sáng tạo theo quy hoạch phát triển của thành phố.

Một góc "Thành phố Thông minh - Công viên" Vinhomes Grand Park

Ngoài ra, thế mạnh nổi bật của Vinhomes Grand Park là hệ thống tiện ích "all in one", bao gồm hơn 150 sân thể thao như bóng đá mini, tennis, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền hơi…; hệ thống hồ bơi ngoài trời cung cấp hàng chục ngàn m2 mặt nước; hơn 60 sân chơi trẻ em cùng hàng loạt sân chơi vận động liên hoàn và hàng loạt tiện ích đa chủ đề trong mỗi phân khu.



Với chuẩn mực sống vượt trội, vị trí tâm điểm kết nối, từ khi ra đời, Vinhomes Grand Park trở thành lựa chọn sống đẳng cấp cho cư dân TPHCM và khu vực lân cận, đồng thời, trở thành tiêu chuẩn "chọn mặt gửi vàng" của đông đảo nhà đầu tư chuyên nghiệp. Đây được xem là một trong những động lực tích cực của thị trường BĐS TP.HCM trong dài hạn.