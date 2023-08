Thị trường nhiều bất lợi, PNJ vẫn lãi 85 tỷ đồng trong tháng 7

22/08/2023 9:23 AM (GMT+7)

Khách hàng mua vàng tại PNJ. Ảnh: Quốc Hải

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố báo cáo cập nhất kết quả kinh doanh tháng 7/2023.

Theo đó, trong tháng doanh thu thuần của PNJ đạt 2.364 tỷ đồng, giảm gần 6% so với cùng kỳ nhưng lãi sau thuế lại tăng 7%, lên 85 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là tháng có mức lợi nhuận thấp nhất của PNJ kể từ tháng 9/2022 đến nay.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PNJ giảm hơn 9% so với cùng kỳ, xuống mức 18.823 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt 1.171 tỷ đồng và thực hiện được hơn 60% kế hoạch lợi nhuận năm 2023 (kế hoạch đạt 1.937 tỷ đồng).

Về cơ cấu doanh thu 7 tháng đầu năm, mảng bán lẻ tiếp tục dẫn đầu nhưng tỷ trọng đã giảm so với cùng kỳ (chiếm 58,5%), vàng 24K (30,4%), sỉ (9%) và khác (2%).

Biên lợi nhuận gộp trung bình 7 tháng đầu năm đạt 18,7%, cao hơn mức cùng kỳ là 17,4% và nằm trong vùng biên lợi nhuận theo kế hoạch. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động được tiết giảm hơn 1% và tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp tăng từ mức 56,6% lên 57,2%, do nền giá cao hơn bởi ảnh hưởng của yếu tố lạm phát và sự thu hẹp của doanh thu.

Cũng trong tháng 7, PNJ mở mới 26 cửa hàng và đóng 5 cửa hàng PNJ, trong đó thương hiệu PNJ Gold và PNJ Silver được hợp nhất vào 1 thương hiệu PNJ.

Nguồn: PNJ

Tại thời điểm 31/07/2023, PNJ có tổng cộng 384 cửa hàng độc lập tại 55/63 tỉnh thành cả nước, trong đó có 371 cửa hàng PNJ, 5 cửa hàng Style by PNJ, 2 cửa hàng PNJ Watch, 3 điểm bán trang sức đá quý CAO Fine Jewellery và 3 cửa hàng PNJ Art.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu PNJ hiện đang ở mức 79.000 đồng/CP (kết phiên 21/8) nhưng vẫn thấp hơn 12% so với hồi đầu năm.

Liên quan đến mã chứng khoán này, trong báo cáo mới đây của Chứng khoán SSI đưa ra nhận định, việc tiêu thụ trang sức giảm cùng với mức giảm thu nhập khả dụng. Tuy nhiên, mức giảm tiêu dùng trang sức chậm hơn so với các sản phẩm không thiết yếu khác, do (1) vàng được coi là phương tiện tích trữ giá trị và phòng ngừa lạm phát và (2) khách hàng của PNJ không phụ thuộc nhiều vào tài chính tiêu dùng để mua trang sức, nên không bị ảnh hưởng nhiều khi tín dụng thắt chặt trong quý I/2023.

Theo PNJ, sự suy giảm tiêu thụ trang sức thể hiện rõ hơn từ quý II/2023, với doanh thu bán lẻ và bán buôn giảm lần lượt 22% và 39% so với cùng kỳ trong tháng 4-5/2023 (so với mức giảm 1% và 20% so với cùng kỳ trong quý I/2023).

"Với tình hình tài chính mạnh và thị phần của các cửa hàng trang sức không thương hiệu vẫn còn ở mức cao (khoảng 40% trong năm 202 ), PNJ vẫn có cơ hội giành thêm thị phần từ các cửa hàng trang sức không thương hiệu trong bối cảnh các cửa hàng này chịu tác động vĩ mô. Tuy nhiên, dự báo lợi nhuận của PNJ sẽ giảm hai con số trong quý II và quý III/2023, sau đó sẽ quay lại tăng trưởng từ quý IV/2023 đến năm 2024", chuyên gia của SSI Research, nhận định.

Cũng theo SSI Research, ước tính LNST năm 2023-2024 của PNJ là 1,74 nghìn tỷ đồng (-4% svck) và 1,96 nghìn tỷ đồng (+13% so với cùng kỳ).

Theo SSI Research, giá cổ phiếu giảm gần đây (-17% so với đầu năm, đây là mức giảm nhiều nhất trong ngành bán lẻ) đã phần nào phản ánh lợi nhuận kém trong quý II/2023. Chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng năm 2024 (1,96 nghìn tỷ đồng, +13% so với cùng kỳ) sẽ cao hơn 9% so với mức cao kỷ lục trong năm 2022 nhờ mạng lưới cửa hàng rộng hơn tại các thành phố cấp 2 và 3, qua đó hỗ trợ giá cổ phiếu phục hồi trong năm tới.

"Với việc lãi suất giảm, chúng tôi nâng P/E mục tiêu cho PNJ từ 15x lên 16x (thấp hơn P/E lịch sử là 18x) và đưa ra mức giá mục tiêu mới là 86.800 đồng/cổ phiếu (từ 81.000 đồng), tương ứng với mức tiềm năng tăng giá là 18%. Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với PNJ (từ TRUNG LẬP)", SSI Research, khuyến nghị.