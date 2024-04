Thử nấu món ăn, thức uống từ những bộ phim đình đám

Đây là món mì dầu hầm đã xuất hiện trong bộ phim Everything Everywhere all at once đã đoạt giải Oscar 2023. Là món ăn truyền thống và lâu đời tại Trung Quốc, mì dầu hầm được chế biến gồm các nguyên liệu như hành lá kết hợp mì được xào cùng hỗn hợp nước xốt tương đen.