Thủ phủ mai vàng miền Trung lần đầu tổ chức Lễ hội Mai vàng

UBND thị xã An Nhơn đã tổ chức khai mạc Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I với chủ đề "Khát vọng tỏa sáng". Theo kế hoạch, lễ hội này sẽ kéo dài đến ngày 11-1.

Một tác phẩm mai vàng nghệ thuật trưng bày tại lễ hội

Thị xã An Nhơn được xem là "thủ phủ" mai vàng của miền Trung vì ở đây có hàng ngàn hộ dân trồng mai với hơn 2 triệu chậu mai trên diện tích 145 ha. Với truyền thống trồng mai cảnh lâu đời, những nghệ nhân ở An Nhơn còn tạo ra những cây mai có giá trị, thẩm mỹ và được nhiều người đánh giá cao.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động được tổ chức, gồm trưng bày 190 cây mai vàng tượng trưng 190 năm danh xưng An Nhơn; hội thi tay nghề kỹ thuật tạo dáng mai truyền thống; triển lãm tranh mỹ thuật Bình Định và bộ ảnh nghệ thuật "An Nhơn xưa và nay"; trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống , đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP của An Nhơn.

Doanh thu từ cây mai Tết của thị xã An Nhơn đạt bình quân khoảng 100 tỉ đồng/năm

Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động văn hóa khác, như: hội đánh bài chòi dân gian, biểu diễn võ thuật, cờ người, các trò chơi dân gian, đấu giá mai cảnh gây quỹ vì người nghèo. Đây vừa là hoạt động vui Tết, đón xuân vừa tạo sân chơi bổ ích cho nghệ nhân trồng mai ở An Nhơn có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các nghệ nhân trồng mai trong và ngoài tỉnh để cùng phát triển nghề, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ mai vàng.

Những năm gần đây, doanh thu từ mai Tết của thị xã An Nhơn đạt bình quân khoảng 100 tỉ đồng/năm. Theo những nghệ nhân chơi mai lâu năm, trong những ngày sắp tới, khi thời tiết thuận lợi, có nắng, mai sẽ nở hoa đúng dịp Tết.

Theo NLĐO