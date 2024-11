Thủ tướng: Xoá hết nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025

Sáng nay (10/11), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (Ban chỉ đạo).

Phát tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Trong chuỗi các hoạt động của Tháng vì người nghèo, Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước có ý nghĩa quan trọng để định hướng cách làm, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm thực hiện thành công của Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát địa phương phải làm, trung ương không thể làm thay tỉnh, tỉnh không làm thay huyện, huyện không làm thay xã, phải bám dân, bám cơ sở, tinh thần phải xuống tận cơ sở mới làm được.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo xoá hết nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025. Ảnh: VPCP

Thủ tướng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1243 ngày 22/10/2024 thành lập Ban Chỉ đạo. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo đã được ban hành tại Quyết định số 126 ngày 05/11/2024.

Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các bộ, các ngành, các địa phương, sự tham gia tích cực của các tổ chức, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và Nhân dân, trong thời gian qua, chúng ta đã giúp cho khoảng 340.000 hộ người có công với cách mạng và trên 800.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở có chỗ ở ổn định, an toàn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tuy nhiên, đến nay cả nước còn khoảng trên 315.000 hộ có khó khăn về nhà ở (khoảng 106.000 hộ người có công, 46.000 hộ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và 153.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo khác) cần được hỗ trợ để cải thiện ngôi nhà đảm bảo an toàn, ổn định để "an cư, lạc nghiệp", góp phần thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, 80 năm ngày thành lập nước, 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, chúng ta quyết tâm phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu: hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025, sớm hơn 5 năm so với mục tiêu ban đầu đề ra.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là việc hết sức quan trọng rất mong Ban Chỉ đạo quan tâm chỉ đạo lãnh đạo góp ý cho trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo.

"Việc này không phải là việc đơn giản, vừa phải huy động nguồn lực, vừa phải tổ chức, vừa phải làm sao cho đúng đối tượng, rồi huy động toàn xã hội vào, đây là công việc rất khó, nhưng khó mấy chúng ta phải làm, đây là tính nhân văn cao cả, 80 năm rồi đất nước được độc lập không thể thiếu nhà ở được, 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, 95 năm Đảng ta ra đời, Đảng ta không có mục tiêu, mục đích nào ngoài độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã Hội, và lo cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Cho nên là chúng ta phải làm hết sức mình"- Thủ tướng nói.

Tại Phiên họp hôm nay, Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo trao đổi, thảo luận, chia sẻ với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung vào một số nội dung chính là xác định rõ mục tiêu, quan điểm, định hướng chỉ đạo để thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình, bảo đảm hoàn thành trong năm 2025. Phân tích, xác định cụ thể những khó khăn, vướng mắc và biện pháp khắc phục và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, kế hoạch, lộ trình thực hiện để hoàn thành mục tiêu vào năm 2025, trong đó lưu ý bảo đảm tinh thần "5 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. Đồng thời nêu rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, các hộ gia đình được hỗ trợ.

Trong cuộc họp này, Thủ tướng cũng biểu dương những cố gắng trong triển khai thực hiện của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.