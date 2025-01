TikTok cảnh báo hậu quả nếu bị cấm ở Mỹ

Những người ủng hộ TikTok trước Tòa án Tối cao ở Washington D.C. hôm 10/1. Ảnh: Reuters.

Đạo luật đã được tranh luận trước 9 thẩm phán vào thứ Sáu 10/1. Nó đặt ra thời hạn ngày 19/1 để ByteDance bán nền tảng mạng xã hội nổi tiếng này hoặc đối mặt với lệnh cấm vì lý do an ninh quốc gia. ByteDance và TikTok ít nhất đã yêu cầu hoãn thi hành đạo luật mà họ cho là vi phạm quyền tự do ngôn luận được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất trong Hiến pháp Mỹ.

Noel Francisco, đại diện cho TikTok và ByteDance, lập luận rằng việc Tòa án Tối cao phê duyệt đạo luật này có thể mở đường cho các đạo luật nhắm vào các công ty khác vì lý do tương tự.

Các thẩm phán đã thể hiện qua những câu hỏi trong buổi tranh luận rằng họ có xu hướng ủng hộ đạo luật này, mặc dù một số người bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về tác động của nó đối với quyền tự do ngôn luận.

TikTok là nền tảng được khoảng 170 triệu người tại Mỹ sử dụng, chiếm khoảng một nửa dân số của quốc gia này. Quốc hội đã thông qua đạo luật bán TikTok vào năm ngoái với sự ủng hộ mạnh mẽ từ cả hai đảng, khi các nhà lập pháp cáo buộc nguy cơ Chính phủ Trung Quốc có thể lợi dụng TikTok để do thám người Mỹ và thực hiện các chiến dịch ảnh hưởng bí mật.

Jeffrey Fisher, luật sư đại diện cho những người sáng tạo nội dung trên TikTok, cũng đã thách thức đạo luật này, lưu ý trong buổi tranh luận tại Tòa án Tối cao rằng, với đạo luật này, Quốc hội đang tập trung vào TikTok chứ không phải các nhà bán lẻ trực tuyến lớn của Trung Quốc như Temu.

"Liệu Quốc hội thực sự lo lắng về những rủi ro nghiêm trọng này có bỏ qua một trang web thương mại điện tử như Temu, nơi có 70 triệu người Mỹ sử dụng không?" - Fisher hỏi. "Thật kỳ lạ khi chỉ chọn riêng TikTok và không nhắm đến các công ty khác có hàng chục triệu người đang sử dụng dữ liệu của họ, bạn biết đấy, trong quá trình tương tác với các trang web đó và cũng có thể bị kiểm soát bởi Trung Quốc, thậm chí còn dễ dàng hơn".

Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden đã ký đạo luật này thành luật và chính quyền của ông đang bảo vệ đạo luật này trong vụ án này. Thời hạn bán lại là chỉ một ngày trước khi Donald Trump, người phản đối lệnh cấm TikTok, nhậm chức làm người kế nhiệm Biden.

Nếu lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 19/1, Apple và Google của Alphabet sẽ không còn có thể cung cấp TikTok để tải về cho người dùng mới, nhưng người dùng hiện tại vẫn có thể truy cập ứng dụng này. Chính phủ Mỹ và TikTok đều đồng ý rằng ứng dụng sẽ giảm dần chất lượng và cuối cùng không thể sử dụng được theo thời gian, vì các công ty sẽ không thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ.

Tòa án Tối cao cũng đã tranh luận về việc liệu khả năng TikTok bị sử dụng cho các chiến dịch ảnh hưởng bí mật hoặc tuyên truyền của Trung Quốc có đủ lý do để cấm nó hay không.

Đại diện của TikTok nói: "Nhìn xem, ai cũng điều khiển nội dung" - Francisco nói với tòa án. "Có rất nhiều người nghĩ rằng CNN, Fox News, Wall Street Journal, New York Times đang thao túng nội dung của họ. Đó là quyền tự do ngôn luận cốt lõi được bảo vệ."

Hôm 27/12, ông Trump đã kêu gọi tòa án hoãn thời hạn 19/1 để cho chính quyền của ông có "cơ hội giải quyết vấn đề này một cách chính trị".

Theo đạo luật này, tổng thống Mỹ có quyền gia hạn thời hạn 19/ 1 thêm 90 ngày, nhưng trong các tình huống không có vẻ áp dụng đối với tình huống hiện tại khi ByteDance không có dấu hiệu cố gắng bán các tài sản của TikTok tại Mỹ. Đạo luật yêu cầu tổng thống phải xác nhận rằng đã có tiến triển đáng kể trong việc bán lại, với các thỏa thuận pháp lý có hiệu lực.

Dù vậy, ông Trump sẽ không trở lại Nhà Trắng cho đến sau thời hạn này, mặc dù Francisco nói "chúng ta có thể sẽ ở trong một thế giới khác" khi ông Trump quay lại.