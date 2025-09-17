Tin hot thị trường ngày 17/9: Yêu cầu ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch với giá thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện 165 ngày 16/9, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước triển khai giải pháp ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá trong nước và quốc tế. Cơ quan này cần chủ động sử dụng các công cụ can thiệp, tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, đội giá, buôn lậu. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước phải sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 232, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, ngân hàng tham gia thị trường, tiến tới xóa bỏ độc quyền vàng miếng từ 10/10.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị tập trung chống buôn lậu vàng, minh bạch giá bằng việc mở trang thông tin điện tử và nghiên cứu sàn giao dịch vàng. Chính phủ cũng chỉ đạo phối hợp các bộ, ngành thanh tra hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền.

Trong bối cảnh giá vàng trong nước từng lên đỉnh gần 136 triệu đồng/lượng, chênh lệch 20 triệu so với thế giới, việc ổn định thị trường vàng được coi là nhiệm vụ cấp bách. Song song, Thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ – tài khóa linh hoạt, hạ lãi suất, ưu tiên vốn cho sản xuất, kiểm soát nợ xấu và thúc đẩy thị trường vốn, nhằm giữ ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng.

Tin hot thị trường ngày 17/9: Phát hiện kho đồ chơi ngoại nhập không hóa đơn tại phường Cầu Giấy

Tổ công tác của Công an phường Cầu Giấy (Hà Nội) phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 13 tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại tầng 1 tòa nhà N07B1, khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 232 sản phẩm đồ chơi các loại do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá lô hàng vi phạm khoảng 108,8 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính chủ cơ sở với số tiền 45 triệu đồng, đồng thời bàn giao Đội Quản lý thị trường số 13 lập hồ sơ, xác minh và xử lý theo quy định.Việc phát hiện và xử lý kịp thời vụ việc nêu trên thể hiện sự kiên quyết của các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Tin hot thị trường ngày 17/9: Hoa Kỳ sắp dừng nhập khẩu nhiều loại hải sản của Việt Nam

Hoa Kỳ sắp dừng nhập khẩu nhiều loại hải sản của Việt Nam từ ngày 1/1/2026 sau khi Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển (NOAA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác theo Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA). Quyết định này có thể tác động lớn tới xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như cá ngừ, cá kiếm, cá mú, cá thu, ghẹ, mực, cá nục… sang thị trường Mỹ.

Trước diễn biến trên, ngày 15/9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, đề nghị cân nhắc lại nhằm tránh gián đoạn thương mại song phương và bảo vệ sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân, lao động Việt Nam. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cũng kêu gọi Chính phủ, các bộ ngành khẩn trương phối hợp tháo gỡ, đồng thời khẳng định ngành đã nỗ lực cải thiện quản lý, tuân thủ IUU, SIMP, FIP và áp dụng chứng nhận “An toàn cá heo” với chuỗi cung ứng cá ngừ.

Việt Nam nhấn mạnh luôn coi Mỹ là đối tác chiến lược quan trọng và mong muốn tiếp tục hợp tác để xử lý các vấn đề theo tinh thần xây dựng, đôi bên cùng có lợi.