Tin hot thị trường ngày 16/9: Phát hiện dầu ăn giả đã được phân phối ra thị trường
P.V (tổng hợp)
16/09/2025 7:30 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 16/9 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Phát hiện dầu ăn giả nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil; Việt Nam chi 63 triệu USD nhập khẩu cá hồi Na Uy trong 7 tháng; Phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán…
Tin hot thị trường ngày 16/9: Phát hiện dầu ăn giả nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil
Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện hành vi sản xuất, buôn bán dầu ăn giả mang nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil do Công ty TNHH GoldWin Việt Nam sản xuất tại Khu công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội). Qua điều tra ban đầu, sản phẩm này không đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm nhưng đã được phân phối ra thị trường.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm dầu ăn mang nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil và cần báo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện loại dầu này trên thị trường. Các đơn vị phân phối, siêu thị, cửa hàng phải dừng ngay việc kinh doanh sản phẩm này.
Cơ quan quản lý thị trường, y tế đang phối hợp kiểm tra, truy xuất nguồn hàng và xử lý theo quy định.
Tin hot thị trường ngày 16/9: Việt Nam chi 63 triệu USD nhập khẩu cá hồi Na Uy trong 7 tháng
Theo Hội đồng Hải sản Na Uy (NSC), từ tháng 1 đến tháng 7/2025, Việt Nam đã nhập khẩu 32.400 tấn hải sản từ Na Uy, đạt kim ngạch khoảng 152 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ 2024. Cá hồi tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đạt 12.500 tấn (tăng 18%), tương đương 63 triệu USD. Đáng chú ý, cá hồi tươi tăng mạnh 42% lên 4.900 tấn, còn cá hồi đông lạnh tăng 12% đạt 5.500 tấn – chủ yếu phục vụ nhu cầu chế biến sushi tại Việt Nam.
Cá thu cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với 11.900 tấn (tăng 22%), đạt 33,6 triệu USD (tăng 59%). NSC đánh giá, người tiêu dùng Việt ngày càng ưa chuộng hải sản tươi, chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn bền vững.
Việc tăng cường hợp tác giữa NSC và các đối tác nội địa, nhà hàng, nhà phân phối giúp hải sản Na Uy ngày càng phổ biến hơn. Đại diện NSC nhận định Việt Nam đang trở thành thị trường xuất khẩu cá hồi quan trọng nhất của Na Uy tại Đông Nam Á.
Tin hot thị trường ngày 16/9: Phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán
Ngày 12/9/2025, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định 2014/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Mục tiêu ngắn hạn là đưa thị trường từ cận biên lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell ngay trong năm 2025. Về dài hạn, Việt Nam đặt mục tiêu đạt chuẩn thị trường mới nổi của MSCI và nhóm mới nổi bậc cao của FTSE Russell vào năm 2030.
Đề án đề ra loạt giải pháp trọng tâm: tháo gỡ yêu cầu ký quỹ trước khi giao dịch, minh bạch tỷ lệ sở hữu nước ngoài, phát triển hạ tầng thanh toán bù trừ theo chuẩn CCP, và từng bước áp dụng giao dịch bán khống, vay - cho vay chứng khoán. Ngoài ra, đề án cũng hướng tới phát triển công cụ phòng ngừa rủi ro trên thị trường ngoại hối và giữ ổn định kinh tế vĩ mô thông qua phối hợp chính sách tài khóa - tiền tệ chặt chẽ. Động thái này được kỳ vọng tạo cú hích cho dòng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam, thúc đẩy thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung - dài hạn hiệu quả.
Hàng trăm điện thoại iPhone 12, 12 Pro và iPhone 13 sắp "xả kho" với giá siêu rẻ
Nhiều chiếc đang được rao bán với giá chỉ bằng khoảng 1/3 thị trường.
Bánh trung thu handmade 2025: Trải nghiệm cá nhân hóa và xu hướng “healthy”
Trung thu 2025 đang đến gần, thị trường bánh trung thu trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Bên cạnh các thương hiệu công nghiệp lâu đời, dòng sản phẩm handmade – vốn được ưa chuộng bởi sự sáng tạo và tính cá nhân hóa – tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều xu hướng mới.
Giá bạc hôm nay 16/9: Thế giới tiếp đà tăng, trong nước biến động trái chiều
Giá bạc hôm nay 16/9 ghi nhận xu hướng trái chiều giữa thị trường thế giới và thị trường trong nước. Trên thị trường quốc tế, bạc tiếp tục tăng giá nhờ hưởng lợi từ các yếu tố vĩ mô, trong khi tại Việt Nam, một số doanh nghiệp điều chỉnh giảm nhẹ, số khác vẫn giữ nguyên bảng niêm yết.
Giá vàng hôm nay 16/9: Vàng miếng SJC quay đầu tăng nhẹ 500.000 đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 16/9, giá vàng miếng SJC tăng chiều mua, theo đà tăng của vàng thế giới. Ngược lại, giá vàng nhẫn giảm nhẹ so với phiên hôm qua.
Tin hot thị trường ngày 16/9: Phát hiện dầu ăn giả đã được phân phối ra thị trường
Tin hot thị trường ngày 16/9 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Phát hiện dầu ăn giả nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil; Việt Nam chi 63 triệu USD nhập khẩu cá hồi Na Uy trong 7 tháng; Phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán…
Thị trường bánh Trung thu TP.HCM dần sôi động, các chủ kinh doanh "tung chiêu"
Năm nay giá bánh tương đối phải chăng. Mọi năm một số cửa hàng bánh thường để giá cao trước Trung thu rồi giảm mạnh sau Rằm. Năm nay, áp dụng giá bình quân, chỉ tăng nhẹ vào cao điểm, hy vọng "bù đi bù lại" để có mùa lợi nhuận ổn định.