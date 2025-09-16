Tin hot thị trường ngày 16/9: Phát hiện dầu ăn giả đã được phân phối ra thị trường

Tin hot thị trường ngày 16/9: Phát hiện dầu ăn giả nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện hành vi sản xuất, buôn bán dầu ăn giả mang nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil do Công ty TNHH GoldWin Việt Nam sản xuất tại Khu công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội). Qua điều tra ban đầu, sản phẩm này không đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm nhưng đã được phân phối ra thị trường.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm dầu ăn mang nhãn hiệu GoldWin Cooking Oil và cần báo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện loại dầu này trên thị trường. Các đơn vị phân phối, siêu thị, cửa hàng phải dừng ngay việc kinh doanh sản phẩm này.

Cơ quan quản lý thị trường, y tế đang phối hợp kiểm tra, truy xuất nguồn hàng và xử lý theo quy định.

Tin hot thị trường ngày 16/9: Việt Nam chi 63 triệu USD nhập khẩu cá hồi Na Uy trong 7 tháng

Theo Hội đồng Hải sản Na Uy (NSC), từ tháng 1 đến tháng 7/2025, Việt Nam đã nhập khẩu 32.400 tấn hải sản từ Na Uy, đạt kim ngạch khoảng 152 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ 2024. Cá hồi tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đạt 12.500 tấn (tăng 18%), tương đương 63 triệu USD. Đáng chú ý, cá hồi tươi tăng mạnh 42% lên 4.900 tấn, còn cá hồi đông lạnh tăng 12% đạt 5.500 tấn – chủ yếu phục vụ nhu cầu chế biến sushi tại Việt Nam.

Cá thu cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với 11.900 tấn (tăng 22%), đạt 33,6 triệu USD (tăng 59%). NSC đánh giá, người tiêu dùng Việt ngày càng ưa chuộng hải sản tươi, chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn bền vững.

Việc tăng cường hợp tác giữa NSC và các đối tác nội địa, nhà hàng, nhà phân phối giúp hải sản Na Uy ngày càng phổ biến hơn. Đại diện NSC nhận định Việt Nam đang trở thành thị trường xuất khẩu cá hồi quan trọng nhất của Na Uy tại Đông Nam Á.

Tin hot thị trường ngày 16/9: Phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán

Ngày 12/9/2025, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định 2014/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Mục tiêu ngắn hạn là đưa thị trường từ cận biên lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell ngay trong năm 2025. Về dài hạn, Việt Nam đặt mục tiêu đạt chuẩn thị trường mới nổi của MSCI và nhóm mới nổi bậc cao của FTSE Russell vào năm 2030.

Đề án đề ra loạt giải pháp trọng tâm: tháo gỡ yêu cầu ký quỹ trước khi giao dịch, minh bạch tỷ lệ sở hữu nước ngoài, phát triển hạ tầng thanh toán bù trừ theo chuẩn CCP, và từng bước áp dụng giao dịch bán khống, vay - cho vay chứng khoán. Ngoài ra, đề án cũng hướng tới phát triển công cụ phòng ngừa rủi ro trên thị trường ngoại hối và giữ ổn định kinh tế vĩ mô thông qua phối hợp chính sách tài khóa - tiền tệ chặt chẽ. Động thái này được kỳ vọng tạo cú hích cho dòng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam, thúc đẩy thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung - dài hạn hiệu quả.