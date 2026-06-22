Tin hot thị trường ngày 22/6: Đề xuất phạt tới 10 triệu đồng đối với hộ kinh doanh kê khai sai địa điểm

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Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã và quy hoạch.

Dự thảo Nghị định mới sẽ thay thế Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28.12.2021 của Chính phủ. Theo dự thảo, hành vi vi phạm về kê khai hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh (Điều 71) được đề xuất như sau:

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi kê khai không trung thực hoặc không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh; hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh hoặc địa điểm kinh doanh.

Trường hợp có vi phạm pháp luật về thuế thì thực hiện xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Về hành vi vi phạm về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, thành lập địa điểm kinh doanh hoặc thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (Điều 72) như sau:

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; không đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh; hoặc không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh theo quy định.

Lý giải về đề xuất trên, Bộ Tài chính cho biết việc bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm trong kê khai hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30.6.2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Đồng thời, việc bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm tính tuân thủ pháp luật và ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự trong tương lai.

Tin hot thị trường ngày 22/6: 7 điều kiện để được bảo hiểm y tế thanh toán khi tự mua thuốc

Theo kiến nghị của cử tri gửi tới Bộ Y tế, nhiều người tham gia bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc do bệnh viện không có sẵn thuốc điều trị. Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục thanh toán lại chi phí gặp không ít vướng mắc, khiến quyền lợi của người bệnh chưa được đảm bảo đầy đủ.

Cử tri đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện khi để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân được thanh toán lại các khoản chi đã bỏ ra.

Trả lời vấn đề này, Bộ Y tế cho biết đã ban hành Thông tư 22/2024 quy định việc thanh toán trực tiếp chi phí thuốc và thiết bị y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh.

Theo quy định, người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trực tiếp chi phí thuốc trong 7 trường hợp dưới đây:

- Phải mua thuốc theo đơn bác sĩ tại nhà thuốc bệnh viện và đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhất định.

- Thuốc được mua phải thuộc danh mục thuốc hiếm theo quy định của Bộ Y tế.

- Việc thiếu thuốc xuất phát từ quá trình lựa chọn nhà thầu mua sắm chưa hoàn tất dù cơ sở y tế đã triển khai các hình thức đấu thầu theo quy định.

- Ngoài ra, không có loại thuốc thương mại khác chứa cùng hoạt chất hoặc thuốc thay thế phù hợp để sử dụng cho người bệnh.

- Trường hợp người bệnh không thể chuyển sang cơ sở y tế khác do tình trạng sức khỏe không cho phép, cơ sở đang điều trị thuộc tuyến chuyên sâu hoặc đang trong thời gian cách ly y tế cũng được xem xét thanh toán.

- Điều kiện khác là thuốc không thể điều chuyển từ cơ sở khám chữa bệnh khác và việc kê đơn phải phù hợp với phạm vi chuyên môn của bệnh viện.

- Thuốc được chỉ định cũng phải thuộc trường hợp đã được thanh toán bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc.

Tin hot thị trường ngày 22/6: Hàng nghìn sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu bị bắt giữ trong đợt cao điểm

Trong đợt cao điểm thực hiện Công điện 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ hàng nghìn sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu và nhiều hàng hóa không đủ điều kiện nhập khẩu.

Theo Cục Hải quan, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới, các đối tượng vi phạm ngày càng sử dụng thủ đoạn tinh vi như chia nhỏ lô hàng, vận chuyển qua chuyển phát nhanh, bưu chính quốc tế hoặc lợi dụng hoạt động quá cảnh để đưa hàng hóa vi phạm vào thị trường.

Tại nhiều địa phương như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và các cửa khẩu quốc tế, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt mặt hàng nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Crocs, Adidas, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana, Apple, Samsung, Nike, Louis Vuitton, Dior, Fendi, Harley-Davidson cùng nhiều sản phẩm điện tử, mỹ phẩm, thời trang và đồ chơi trẻ em.

Đáng chú ý, tại cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng), cơ quan Hải quan phát hiện hơn 24.000 sản phẩm in logo Harley-Davidson nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tại cảng Cát Lái và cảng Cái Mép, lực lượng chức năng cũng thu giữ hàng nghìn đồ chơi trẻ em nghi giả mạo nhãn hiệu và nhiều sản phẩm chưa đáp ứng quy định nhập khẩu. Kết quả này cho thấy quyết tâm của ngành Hải quan trong việc siết chặt kiểm soát, ngăn chặn hàng giả ngay từ cửa khẩu và tuyến biên giới.