Tin hot thị trường ngày 26/10: Yêu cầu giảm 0,5–2% lãi vay cho vùng thiệt hại sau bão
P.V (tổng hợp)
26/10/2025 7:30 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 26/10 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: NHNN đề nghị giám sát chặt việc mua - bán ngoại tệ; TP.HCM thúc đẩy lập sàn giao dịch thịt heo; Yêu cầu giảm 0,5–2% lãi vay cho vùng thiệt hại sau bão…
Ngày 24/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gửi văn bản đến Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ đề nghị phối hợp quản lý chặt thị trường ngoại hối.
NHNN cho biết thời gian gần đây, trước biến động kinh tế thế giới, tỷ giá VND/USD trên thị trường không chính thức có dấu hiệu biến động và chênh lệch so với tỷ giá trong hệ thống ngân hàng.
Để chủ động ổn định thị trường, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng tuân thủ nghiêm quy định về quản lý, cung ứng dịch vụ ngoại hối; đồng thời đề nghị các cơ quan nêu trên chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động ngoại hối của tổ chức, cá nhân. Trọng tâm là phát hiện, xử lý nghiêm hành vi mua bán ngoại tệ trái phép và các hoạt động trên thị trường “chợ đen”.
NHNN cũng đề xuất các cơ quan phối hợp chia sẻ thông tin về vụ việc, trường hợp vi phạm để kịp thời triển khai biện pháp điều hành, góp phần ổn định thị trường ngoại hối và bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.
UBND TP.HCM vừa truyền đạt kết luận của Phó chủ tịch Nguyễn Văn Dũng về đề án lập sàn giao dịch thịt heo. Sở Công Thương được giao tiếp thu ý kiến, phối hợp chặt với Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Hội Công nghệ cao và các đơn vị liên quan; rà soát dữ liệu sản xuất – kinh doanh thịt heo, hoàn chỉnh phương án thí điểm, xây dựng mô hình, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và kết nối các mắt xích (trang trại, giết mổ, logistics, kho bãi, kiểm định…).
Thành phố yêu cầu lập danh sách bên mua – bán quy mô lớn, tổ chức tập huấn và giao dịch thử trong phạm vi hẹp chậm nhất ngày 31-12-2025; đánh giá, hiệu chỉnh mô hình và báo cáo UBND TP trước khi trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP chậm nhất 31-3-2026.
Cùng với đó, đẩy mạnh Chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, bảo đảm 100% sản phẩm giao dịch qua sàn đạt chuẩn; vận động hệ thống bán lẻ, bếp ăn, căng tin ưu tiên sử dụng. Các sở ngành phối hợp MXV về tiêu chí an toàn dịch bệnh, ATTP, truy xuất nguồn gốc; chợ đầu mối giới thiệu thương nhân, chia sẻ dữ liệu và bố trí màn hình hiển thị giao dịch. Sàn giao dịch kỳ vọng tạo kênh bán hàng ổn định, bảo đảm ATTP; hiện TP.HCM tiêu thụ khoảng 9.000–10.000 con heo/ngày.
Chính phủ ban hành Nghị quyết 347 ngày 24/10 yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 11 (Matmo), ổn định đời sống và phục hồi sản xuất.
Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng cơ cấu nợ, miễn giảm lãi phí cho khách hàng bị thiệt hại; giảm lãi vay 0,5–2% trong 3–6 tháng đối với dư nợ hiện hữu và triển khai gói tín dụng lãi suất thấp để hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vùng ảnh hưởng.
Ngân hàng Chính sách xã hội trình Thủ tướng giảm 2%/năm lãi suất cho vay tại các địa phương bị thiệt hại, áp dụng với dư nợ từ 1/10 đến 31/12 trong phạm vi kế hoạch vốn cấp bù 2025; đồng thời rà soát, xử lý kịp thời nợ rủi ro. Liên minh HTX Việt Nam và địa phương nghiên cứu khoanh, giãn nợ và xem xét cho vay mới qua các quỹ hỗ trợ để HTX khôi phục sản xuất.
Các địa phương đánh giá thiệt hại, chủ động nguồn lực; trường hợp vượt khả năng cân đối sẽ đề xuất Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng bố trí dự phòng ngân sách trung ương 2025. Các bộ, ngành liên quan khẩn trương sửa chữa trường, trạm, gia cố đê kè và khôi phục giao thông.
