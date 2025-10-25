Lượng khách trung tâm thương mại TP.HCM tăng 40%: Bán lẻ bước vào giai đoạn chuyển mình
Gia Linh
25/10/2025 2:30 PM (GMT+7)
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, TP.HCM vẫn là tâm điểm tăng trưởng của bán lẻ Việt Nam. Các trung tâm thương mại không ngừng “thay da đổi thịt”, vừa thu hút khách bằng trải nghiệm, vừa củng cố vị thế thành phố như điểm đến mua sắm – giải trí hàng đầu khu vực.
Ngành bán lẻ duy trì tốc độ tăng trưởng
Thời gian qua, ngành bán lẻ TP.HCM tiếp tục ghi nhận sức bật mạnh trong quý
3/2025, khi lưu lượng khách tại các trung tâm thương mại (TTTM) duy trì đà tăng
trưởng ổn định. Động lực kép từ sự đổi mới mô hình vận hành và sức hút của trải
nghiệm thực tế đang giúp thị trường bán lẻ thành phố củng cố vị thế đầu tàu của
cả nước.
Theo đánh giá của bà Trần Phạm Phương Quyên, Quản lý cấp cao Bộ phận Cho thuê bán lẻ Savills Việt Nam, người tiêu dùng toàn cầu đang quay trở lại với cửa hàng như một điểm đến mua sắm – trải nghiệm – tương tác. Tại TP.HCM, các TTTM đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa hoạt động và sự kiện để duy trì sức hút, từ đó tăng lượng khách ghé thăm.
Các chương trình như trang trí theo mùa lễ hội, workshop gia đình – trẻ em, hay sự kiện triển lãm, ra mắt sản phẩm mới đang trở thành “nam châm” thu hút người tiêu dùng. Dữ liệu quý 3/2025 cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các TTTM mới và lâu năm. Các trung tâm mới khai trương trong 1–3 năm qua ghi nhận mức tăng trưởng lưu lượng khách từ 35–40% so với cùng kỳ.
Những trung tâm đã hoạt động lâu hơn vẫn giữ mức tăng 15–30%, nhờ nâng cấp không gian, bổ sung thương hiệu quốc tế và triển khai chương trình khách hàng thân thiết. Một số TTTM đang trong quá trình cải tạo gian hàng (1–5 tháng) tạm ghi nhận sụt giảm nhẹ khoảng 5% lượng khách, song được kỳ vọng sẽ tăng mạnh khi mở cửa trở lại.
Bán lẻ – từ không gian tiêu dùng thành “tài sản vận hành”
Theo các chuyên gia Savills, ngành bán lẻ đang chuyển mình mạnh mẽ: TTTM không còn chỉ là nơi mua sắm, mà là mô hình vận hành có chiến lược, dữ liệu và công nghệ làm nền tảng. Nhà đầu tư ngày càng chú trọng đến phân tích hành vi khách hàng, ứng dụng dữ liệu và lựa chọn mặt bằng phù hợp để tối ưu hiệu quả.
Bên cạnh đó, các yếu tố vĩ mô ổn định cũng đang hỗ trợ thị trường. Báo cáo Savills Property Price Index (SPPI) quý II/2025 cho thấy chi phí xây dựng và vật liệu tại TP.HCM duy trì mức ổn định, trong khi nguồn lao động ngành dịch vụ tăng thêm hơn 470.000 người, giúp đảm bảo nguồn cung nhân lực dồi dào cho lĩnh vực bán lẻ – thương mại.
Dù bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhờ dân số trẻ, nhu cầu tiêu dùng cao và chi phí vận hành hợp lý. Bà Phương Quyên nhấn mạnh, các thương hiệu quốc tế đang tiếp tục mở rộng tại TP.HCM, đặc biệt ở phân khúc cao cấp và phong cách sống.
Dự kiến trong quý 4/2025, lưu lượng khách tại các TTTM thành phố sẽ tiếp tục tăng mạnh nhờ mùa lễ hội cuối năm và hàng loạt sự kiện kích cầu tiêu dùng. Sự kết hợp giữa trải nghiệm – công nghệ – đổi mới không gian được xem là động lực kép giúp thị trường bán lẻ TP.HCM duy trì sức bật và hướng tới tăng trưởng bền vững.
Lượng khách trung tâm thương mại TP.HCM tăng 40%: Bán lẻ bước vào giai đoạn chuyển mình
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, TP.HCM vẫn là tâm điểm tăng trưởng của bán lẻ Việt Nam. Các trung tâm thương mại không ngừng “thay da đổi thịt”, vừa thu hút khách bằng trải nghiệm, vừa củng cố vị thế thành phố như điểm đến mua sắm – giải trí hàng đầu khu vực.
Tin hot thị trường ngày 25/10: Sắp đấu giá gần 50 lô đất, giá khởi điểm từ 4 triệu đồng/m2 tại Hưng Yên
Tin hot thị trường ngày 25/10 ghi nhận những thông tin đáng chú ý sau: Thanh Hóa vào cuộc kiểm tra vụ hóa đơn tiền nước tăng đột biến; Hưng Yên chuẩn bị đấu giá gần 50 lô đất, giá khởi điểm từ 4 triệu đồng/m2; Cá tầm “khủng” nặng 50 kg được đấu giá giá 102 triệu đồng…
Giá vàng hôm nay 25/10: Vàng miếng JSC còn 148,8 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 25/10, vàng miếng SJC và vàng nhẫn ở trong nước đồng loạt giảm và hiện được mua vào ở mức 148,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng trên thị trường thế giới cũng giảm nhẹ sau khi Nhà Trắng xác nhận thông tin về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ-Trung vào tuần tới.
Giá bạc hôm nay 24/10: Phục hồi nhẹ sau đợt bán tháo mạnh
Giá bạc hôm nay 24/10 ghi nhận xu hướng ổn định tại thị trường trong nước, trong khi thị trường thế giới có dấu hiệu phục hồi nhẹ sau chuỗi phiên lao dốc mạnh. Tuy nhiên, theo giới phân tích, đà tăng hiện tại vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và khó có thể xem là tín hiệu đảo chiều bền vững.
Loạt ô tô ra mắt chưa lâu đã giảm giá tại thị trường Việt Nam
Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngay cả những mẫu xe mới ra mắt chưa lâu cũng được các hãng áp dụng giảm giá nhằm tăng sức hút và kích cầu.
Giá vàng hôm nay 24/10: Tăng trở lại sau hai ngày sụt giảm, vàng nhẫn lấy lại mốc 153,5 triệu đồng
Giá vàng hôm nay 24/10 trên thế giới tăng trở lại sau những ngày giảm sâu. Ở thị trường trong nước, Giá vàng miếng ACB SJC DOJI PNJ tăng thêm 900 nghìn đồng/lượng, vàng nhẫn Bảo Tính Minh Châu đạt 153,5 triệu đồng/lượng.