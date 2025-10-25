Lượng khách trung tâm thương mại TP.HCM tăng 40%: Bán lẻ bước vào giai đoạn chuyển mình

Ngành bán lẻ duy trì tốc độ tăng trưởng

Thời gian qua, ngành bán lẻ TP.HCM tiếp tục ghi nhận sức bật mạnh trong quý 3/2025, khi lưu lượng khách tại các trung tâm thương mại (TTTM) duy trì đà tăng trưởng ổn định. Động lực kép từ sự đổi mới mô hình vận hành và sức hút của trải nghiệm thực tế đang giúp thị trường bán lẻ thành phố củng cố vị thế đầu tàu của cả nước.



Theo đánh giá của bà Trần Phạm Phương Quyên, Quản lý cấp cao Bộ phận Cho thuê bán lẻ Savills Việt Nam, người tiêu dùng toàn cầu đang quay trở lại với cửa hàng như một điểm đến mua sắm – trải nghiệm – tương tác. Tại TP.HCM, các TTTM đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa hoạt động và sự kiện để duy trì sức hút, từ đó tăng lượng khách ghé thăm.

Lưu lượng khách tại các trung tâm thương mại, bán lẻ duy trì đà tăng trưởng ổn định. Ảnh: Gia Linh





Các chương trình như trang trí theo mùa lễ hội, workshop gia đình – trẻ em, hay sự kiện triển lãm, ra mắt sản phẩm mới đang trở thành “nam châm” thu hút người tiêu dùng. Dữ liệu quý 3/2025 cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các TTTM mới và lâu năm. Các trung tâm mới khai trương trong 1–3 năm qua ghi nhận mức tăng trưởng lưu lượng khách từ 35–40% so với cùng kỳ.

Những trung tâm đã hoạt động lâu hơn vẫn giữ mức tăng 15–30%, nhờ nâng cấp không gian, bổ sung thương hiệu quốc tế và triển khai chương trình khách hàng thân thiết. Một số TTTM đang trong quá trình cải tạo gian hàng (1–5 tháng) tạm ghi nhận sụt giảm nhẹ khoảng 5% lượng khách, song được kỳ vọng sẽ tăng mạnh khi mở cửa trở lại.

Bán lẻ – từ không gian tiêu dùng thành “tài sản vận hành”

Theo các chuyên gia Savills, ngành bán lẻ đang chuyển mình mạnh mẽ: TTTM không còn chỉ là nơi mua sắm, mà là mô hình vận hành có chiến lược, dữ liệu và công nghệ làm nền tảng. Nhà đầu tư ngày càng chú trọng đến phân tích hành vi khách hàng, ứng dụng dữ liệu và lựa chọn mặt bằng phù hợp để tối ưu hiệu quả.

Bên cạnh đó, các yếu tố vĩ mô ổn định cũng đang hỗ trợ thị trường. Báo cáo Savills Property Price Index (SPPI) quý II/2025 cho thấy chi phí xây dựng và vật liệu tại TP.HCM duy trì mức ổn định, trong khi nguồn lao động ngành dịch vụ tăng thêm hơn 470.000 người, giúp đảm bảo nguồn cung nhân lực dồi dào cho lĩnh vực bán lẻ – thương mại.

Các chuyên gia dự báo lượng khách đổ về các trung tâm thương mại sẽ tiếp tục tăng mạnh nhờ mùa lễ hội cuối năm và hàng loạt sự kiện kích cầu tiêu dùng. Ảnh: Gia Linh

Dù bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhờ dân số trẻ, nhu cầu tiêu dùng cao và chi phí vận hành hợp lý. Bà Phương Quyên nhấn mạnh, các thương hiệu quốc tế đang tiếp tục mở rộng tại TP.HCM, đặc biệt ở phân khúc cao cấp và phong cách sống.

Dự kiến trong quý 4/2025, lưu lượng khách tại các TTTM thành phố sẽ tiếp tục tăng mạnh nhờ mùa lễ hội cuối năm và hàng loạt sự kiện kích cầu tiêu dùng. Sự kết hợp giữa trải nghiệm – công nghệ – đổi mới không gian được xem là động lực kép giúp thị trường bán lẻ TP.HCM duy trì sức bật và hướng tới tăng trưởng bền vững.