Top 25 Hoa khôi Sông Vàm duyên dáng trong tà áo dài trắng, dâng hương tại khu tưởng niệm

Thí sinh Hoa khôi Sông Vàm 2022 thăm khu Công viên Tượng đài Long An

Các thiếu nữ tha thướt trong tà áo dài trắng

Diện tà áo dài truyền thống thướt tha và duyên dáng, Top 25 Hoa khôi Sông Vàm 2022 đã có những phút giây tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu Công viên Tượng đài Long An.

Trong buổi sáng ngày 12/9, top 25 có buổi gặp gỡ thân mật với Ban Lãnh đạo tỉnh Long An.

Thí sinh Hoa khôi Sông Vàm tại UBND tỉnh Long An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa đã có đôi lời gửi gắm đến top 25 thí sinh Hoa khôi Sông Vàm 2022. Ông hy vọng các thí sinh sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình trong hành trình chinh phục vương miện Hoa khôi Sông Vàm 2022. Đồng thời, ông cũng dành lời chúc đến tất cả thí sinh, tự tin và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của những người phụ nữ Sông Vàm Long An.

Đại diện BTC cuộc thi Hoa khôi Sông Vàm 2022, CEO Unimedia - Trưởng BTC ông Trần Việt Bảo Hoàng gửi lời cảm ơn về sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban lãnh đạo tỉnh Long An, tạo điều kiện để cuộc thi diễn ra thuận lợi và thành công. "Thông qua cuộc thi, các bạn thí sinh có thể chia sẻ về hành trình của mình với mọi người để giới thiệu về vùng đất Long An, là một vùng đất an toàn và hiếu khách", ông Bảo Hoàng nhấn mạnh. CEO Unimedia hy vọng cuộc thi sẽ là cầu nối để tỉnh Long An thu hút du khách và phát triển kinh tế - xã hội.

Các thí sinh được tặng khăn rằn

Trong chương trình, 25 thí sinh được nhận 25 chiếc khăn rằn mộc mạc và giản dị, đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Nam Bộ duyên dáng và tự tin.

Thí sinh Lê Đoàn Hạ My (SBD: 303) vinh dự khi đại diện 25 thí sinh phát biểu và cảm ơn đến quý Lãnh đạo tỉnh Long An, BTC Hoa khôi Sông Vàm 2022. Cô chia sẻ bản thân vô cùng hạnh phúc và trân trọng khi có cơ hội được lọt top 25 Vòng Chung kết Hoa khôi Sông Vàm 2022. Hạ My không quên dành lời chúc "Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022" diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại diện lãnh đạo tỉnh tặng khăn rằn cho các thí sinh

Chiều cùng ngày, top 25 đã có thêm những trải nghiệm thú vị và kiến thức bổ ích thông qua hoạt động tham quan nhà máy Lavie. Sau đó, top 25 tiếp tục được đến khám phá thành phố sinh thái Năm Sao – Five Star Eco City.

Vòng Chung kết cuộc thi "Hoa khôi Sông Vàm 2022" bắt đầu chính thức từ ngày 10/9 đến ngày 18/9, top 25 thí sinh sẽ tham gia các hoạt động đồng hành hấp dẫn, bổ ích giúp thí sinh rèn luyện được bản thân và nâng cao các kỹ năng trình diễn, thuyết trình và ứng xử.

Thí sinh khám phá thành phố sinh thái Năm Sao – Five Star Eco City.

Đêm Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 20g00 ngày 18/9 tại Khu phức hợp giải trí Khang Thông - Happyland (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Đồng thời, đêm Chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, các kênh truyền hình địa phương và nền tảng truyền thông mạng xã hội.

Tại đêm Chung kết "Hoa khôi Sông Vàm 2022", Ban giám khảo sẽ chọn ra 3 thí sinh xứng đáng nhất cho các danh hiệu: Hoa khôi Sông Vàm 2022; Á khôi 1 Sông Vàm 2022; Á khôi 2 Sông Vàm 2022

Thí sinh đạt điểm cao nhất trong đêm Chung kết được trao danh hiệu Hoa khôi Sông Vàm 2022 cùng một trăm triệu đồng tiền mặt, Á khôi 1 – 70 triệu đồng, Á khôi 2: 50 triệu đồng.