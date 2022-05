Top 5 món ăn Việt trứ danh xác lập Kỷ lục châu Á

Danh sách đề cử Kỷ lục châu Á món ăn đặc sản Việt Nam (2021 – 2022) gồm 5 món ăn đặc sản: Bánh mì Hội An (Quảng Nam); Bánh canh Nam Phổ (Thừa Thiên - Huế); Gỏi cá trích Phú Quốc (Kiên Giang); Lẩu mắm U Minh (Cà Mau); Gỏi sầu đâu (An Giang).

1. Bánh mì Hội An

Bánh mì Hội An được ví như là “bánh mì ngon nhất thế giới”, nó là món ăn nhẹ hấp dẫn mà hầu hết khách du lịch đều muốn thưởng thức khi đến Việt Nam. Ổ bánh mì với nét đặt trưng truyền thống giản dị, làm tôn lên sự đậm đà của ẩm thực Việt Nam.

Bánh mì Hội An

Đến với Hội An, bạn không thể bỏ qua những quán bánh mì trứ danh như: Bánh mì Phượng ở 2B Phan Châu Trinh, TP. Hội An; Sum - Lò Bánh Mì Điện ở 149 Trần Hưng Đạo, TP. Hội An; Bánh mì Madam Khánh ở 115 Trần Cao Vân, TP. Hội An; Bánh mì Bích ở 51 Phan Châu Trinh, TP. Hội An; Bánh mì Phố cổ ở Vỉa hè 2 Lê Lợi (Gần Cafe Tình Thương), TP. Hội An; Bánh mì Lành ở 430 Cửa Đại, TP. Hội An.

2. Bánh canh Nam Phổ (Thừa Thiên - Huế)

Bánh canh Nam Phổ được đặt theo cái tên của làng Nam Phổ, Phú Vang (Thừa Thiên Huế). Không giống với những loại bánh canh khác, bánh canh Nam Phổ Huế có hương vị đậm đà, độc đáo, khiến bao nhiêu thực khách thưởng thức một lần là nhớ mãi.

Bánh canh Nam Phổ

Tô bánh canh hấp hẫn với màu trắng của bánh canh, màu đỏ của nhân tôm thịt, xen lẫn màu xanh mướt của hành lá. Khi dùng trộn thêm chút nước mắm ớt xanh cay cay ngon đúng điệu.

Bánh canh Nam Phổ Huế mang nét đơn giản, mộc mạc nhưng lại có sức hấp dẫn, lưu luyến bao nhiêu thực khách khi đến nơi đây. Nếu có dịp tới Huế, du khách có thể ghé qua các địa chỉ sau 16 Phạm Hồng Thái, 374 Chi Lăng, 54 Nguyễn Công Trứ... để thưởng thức món banh canh đầy hấp dẫn này.

3. Gỏi cá trích Phú Quốc (Kiên Giang)

Gỏi cá trích tuy là món ăn dân dân dã nhưng lại được chế biên rất kỳ công. Người nấu phải lựa cá còn tươi, để phần thịt thơm, béo ngọt, ít tanh. Sau đó, cá được đánh sạch vảy, bỏruột, đầu, vây, đuôi. Người nấu dùng dao mỏng lóc bỏ xương, lấy phần thịt hai bên.

Món gỏi cá trích ngon không thể thiếu chén nước chấm pha từ ớt tỏi băm, đậu phộng rang vàng bóc vỏ tán nhuyễn, pha với nước mắm Phú Quốc ngon, thêm ít đường, chanh...

Gỏi cá trích Phú Quốc

Khi thưởng thức, thực khách lấy miếng bánh tráng mỏng cho rau sống, dưa leo, gỏi cá, rồi cuộn tròn chắc tay, chấm cùng nước chấm chua ngọt. Vị tươi ngon của thịt cá trích ngậy béo với phần dừa nạo, mùi rau thơm hòa quyện cùng nước chấm cay nồng đậm đà sẽ làm thực khách nhớ mãi khi trải nghiệm.

4. Lẩu mắm U Minh (Cà Mau)

Nhắc đến Cà Mau, bên cạnh món cua Cà Mau nổi tiếng trứ danh thì Lẩu mắm chính làm món thực khách hay ví von một lần ăn là một lần nhớ mãi, sâu đậm không khác gì mối tình đầu. Nói vậy là biết lẩu mắm ngon và đặc biệt đến cỡ nào.

Cũng đúng thôi vì người ta cẩn thận trong mọi quy trình từ việc chọn loại mắm để cho nước dùng thật thơm đến việc chọn lựa các loại hải sản nhúng lẩu như lươn đồng, cá lóc đồng, cá rô mề, thịt cua, ốc lác để gia tăng thêm hương vị cho người dùng lựa chọn.

Lẩu mắm miền Tây

Ngoài ra, rau ăn kèm được xem như là “linh hồn thứ 2” của món lẩu. Dĩa rau hoành tráng có đắng, có chát, có bùi, có chua như biểu tượng cho sự trù phú của thổ nhưỡng. Sẽ có rau muống giòn rụm, có cải xanh rau đắng đồng đắng thanh, có càng cua hăng hăng, có rau ngổ ngò gai ngò ôm thơm thoảng thoảng, có bắp chuối sần sật hay đọt nhãn lồng xanh non... Bổ sung củ quả đậm đà như nấm rơm, đậu bắp, cà phổi...Tất cả cũng sẽ được trang trí gọn gàng đẹp mắt khơi gợi kích thích, tò mò nơi thực khách.

Lẩu mắm U Minh là món ăn thể hiện rõ nhất nét đặc trưng của ẩm thực Cà Mau và hội tụ nhiều đặc sản, sản vật của vùng đất mũi. Bởi nó không chỉ chinh phục mọi giác quan của thực khách mà còn toát lên vẻ bình dị thanh cao trong cách thưởng thức.

5. Gỏi sầu đâu (An Giang)

Gỏi sầu đâu

Gỏi sầu đâu là món ăn quen thuộc trong bữa cơm thường ngày của người Campuchia. Món gỏi này được du nhập vào Việt Nam thông qua các gia đình người Khmer sinh sống ven vùng biên giới ở các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu... Tuy nhiên, món gỏi sầu đâu được nhiều du khách biết đến là tỉnh An Giang. Món gỏi sầu đâu được chế biến khá nhanh và đơn giản nhưng cũng không kém phần hấp dẫn.

Nguyên liệu để làm món gỏi này gồm lá và hoa của cây sầu đâu cùng với thịt ba rọi, khô cá sặc hoặc khô cá lóc, dưa leo, xoài sống, thơm (dứa) pha loãng với nước mắm, me vắt, tỏi, ớt, thêm một ít rau thơm, ngò rí, đậu phộng giã giập, thêm vài lát ớt vào đĩa gỏi cho có màu sắc hấp dẫn.

Gỏi sầu đâu không chỉ là đặc sản An Giang nổi tiếng mà còn là một món ăn vị thuốc bổ ích. Được biết, các bộ phận trên cây sầu đâu từ vỏ, lá, quả và gỗ đều có chất đắng giúp chữa giun rất tốt. Ngoài ra, từ lâu cây sầu đâu đã được người Ấn Độ sử dụng làm thuốc chống viêm, kháng khuẩn, chữa sốt rét và nhiều bệnh khác. Riêng nước sầu đâu dùng uống có thể chữa các bệnh về răng miệng như viêm nha chu, viêm nướu, sâu răng, viêm khớp.