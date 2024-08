09/08/2024 6:13 AM (GMT+7)

Tờ Chubu Keizai đưa tin, nhà sản xuất ôtô Toyota đã thông báo với các nhà cung cấp lớn rằng sản lượng xe trên toàn cầu của họ dự kiến đạt 9,8 triệu chiếc trong năm 2024, trong khi mức dự kiến trước đó là 10,3 triệu chiếc. Theo tờ báo, đây là lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua, sản lượng ôtô toàn cầu của hãng xe nổi tiếng này thấp hơn mức của năm trước đó.

Toyota hạ dự báo sản lượng xe toàn cầu năm 2024

Tuy nhiên, trước đó vài ngày, Toyota đã thông báo, hãng bán được 5,16 triệu xe trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2024, vượt qua đối thủ Volkswagen AG của Đức và tiếp tục "yên vị" trên vị trí dẫn đầu về doanh số bán ôtô toàn cầu năm thứ 5 liên tiếp. Dù doanh số bán xe của Toyota giai đoạn nửa đầu năm 2024, tính cả doanh số của các công ty con trực thuộc tập đoàn Toyota, cụ thể: Daihatsu Motor Co. và Hino Motors Ltd., đã giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua, sản lượng ô tô toàn cầu của Toyota thấp hơn mức của năm trước đó. Ảnh: AFP

Nguyên nhân về vấn đề này của hãng xe chủ yếu xuất phát từ việc một số chi nhánh con của Toyota đã buộc phải ngừng sản xuất do hàng loạt vụ bê bối về chất lượng và doanh số bán hàng chậm tại Trung Quốc - một trong những thị trường lớn hàng đầu của Toyota.

