TP.HCM chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc NHNN TP.HCM, thời gian vừa qua, nhu cầu thu đổi ngoại ngoại tệ, mua bán ngoại tệ của khách quốc tế, khách du lịch và của người dân vẫn thường xuyên có nhu cầu phát sinh tăng. Tuy nhiên, việc quản lý hoạt động đại lý thu đổi ngoại tệ, mua bán ngoại tệ trên địa bàn được các cơ quan chức năng phối hợp quản lý hiệu quả.

Nhằm tiếp tục đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động ngoại hối, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc mua, bán ngoại tệ tự do trái quy định pháp luật, NHNN TP.HCM đề nghị Ban Dân vận Thành ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân các Quận/huyện, Thành phố Thủ Đức trên địa bàn TP.HCM phối hợp tuyên truyền, phổ biến thông tin đến người dân về một số nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, người dân khi có ngoại tệ tiền mặt được quyền bán cho các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh tế được phép hoạt động đại lý đổi ngoại tệ đã được NHNN TP.HCM cấp giấy chứng nhận đại lý đổi ngoại tệ theo Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Thống đốc NHNN.

Các đại lý đổi ngoại tệ chỉ được dùng đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy đồng Việt Nam (trừ các đại lý đổi ngoại tệ được phép thoái hối đặt tại khu cách ly ở các cửa khẩu quốc tế được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân mang hộ chiếu nước ngoài khi xuất cảnh theo quy định).

Thứ hai, theo quy định tại Điều 7 Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối, người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích sau.

Cụ thể, học tập, chữa bệnh ở nước ngoài; Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài; Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài; Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài; Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài; Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài; Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.

Thứ ba, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định phải khai báo với Hải quan cửa khẩu. Các quy định nêu trên đã được hướng dẫn tại Thông tư 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thứ tư, nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của công dân Việt Nam được thực hiện tại các tổ chức tín dụng được phép, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài (gọi là TCTD được phép).

Trong phạm vi khả năng ngoại tệ hiện có, TCTD được phép có trách nhiệm đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ của người dân để thanh toán cho các giao dịch nêu trên căn cứ nhu cầu thực tế và hợp lý của từng giao dịch. Do đó, người dân phải có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ, chứng từ phù hợp với giao dịch thực tế theo hướng dẫn của TCTD được phép đảm bảo việc mua ngoại tệ đúng mục đích và phù hợp quy định pháp luật.

Thứ năm, việc mua, bán, chuyển ngoại tệ tiền mặt của cá nhân phải thực hiện theo đúng các quy định quản lý ngoại hối và quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Vì vậy, theo ông Lệnh, người dân khi phát sinh nhu cầu ngoại tệ hợp pháp cần liên hệ các TCTD được phép trên địa bàn để được hướng dẫn tuân theo quy định pháp luật (NHNN đã đăng tải các văn bản quy định pháp luật nêu trên tại www.sbv.gov.vn, đồng thời danh sách các đại lý đổi ngoại tệ được cấp phép trên địa bàn Thành phố cập nhật đến ngày 20/4/2024 được đính kèm theo văn bản này); Không mua bán ngoại tệ tự do, trái với quy định pháp luật và tiềm ẩn rủi ro.

Liên quan vấn đề này, người dân cần thông tin, tư vấn, hướng dẫn, liên hệ NHNN TP.HCM qua số điện thoại: (028).38.212.593 hoặc (028).28.212.594.

Việc chấn chỉnh hoạt động mua bán ngoại tệ trên địa bàn TP.HCM trong bối cảnh giá USD ở các ngân hàng thương mại tiếp tục lập đỉnh mới trong chiều ngày 23/4. Cụ thể, Vietcombank mua vào 25.178 đồng, bán ra 25.488 đồng/USD, tăng thêm 03 đồng so với sáng cùng ngày. Còn nếu tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá USD/VNĐ đã tăng khoảng 4,9%.

Đáng chú ý, sau tuyên bố của cơ quan quản lý về việc bán USD can thiệp thị trường từ ngày 19/4/2024, tỷ giá vẫn chưa hạ nhiệt. Theo đó, NHNN công bố sẵn sàng bán USD ra thị trường theo tỷ giá giao ngay cho những ngân hàng nào có trạng thái ngoại tệ âm để chuyển trạng thái ngoại tệ về 0, với mức bán tỷ giá can thiệp là 25.450 đồng. Giới phân tích đưa ra nhìn nhận, tỷ giá tăng do kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của của Fed chưa sớm được thực hiện. Giá vàng trong nước tăng cũng là nguyên nhân khiến tỷ giá áp lực.

Theo Đầu tư Chứng khoán