TP.HCM di dời các tuyến xe khách liên tỉnh đến bến xe Miền Đông mới từ ngày 11/10

Văn bản nêu rõ, Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải TNHH một thành viên xác định ngày 11/10/2022 sẽ di dời giai đoạn 2 toàn bộ các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh (trừ các tuyến có hành trình chạy xe qua Quốc lộ 13 - Đường Hồ Chí Minh) đang hoạt động tại bến xe Miền Đông (292 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh) sang bến xe Miền Đông mới (501 đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, TP Thủ Đức).

Bến xe Miền Đông mới





Để việc di dời giai đoạn 2 mang lại hiệu quả, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực bến xe Miền Đông, Sở Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng công ty Cơ khí Giao thông vận tải TNHH một thành viên, Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền thông tin, đợt di dời giai đoạn 2 không có thời gian tiếp chuyển, giải quyết cho các đơn vị vận tải di dời ra bến xe Miền Đông mới được lưu đậu xe khách tại bến xe Miền Đông để đón trả khách.

Cùng với đó, bổ sung thêm quầy vé để phục vụ theo yêu cầu của các đơn vị vận tải; xem xét giảm giá dịch vụ; xem xét tổ chức xe vận chuyển hành khách có nhu cầu từ bến xe Miền Đông sang bến xe Miền Đông mới và ngược lại.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các tuyến buýt phục vụ thực hiện trung chuyển, kết nối đến bến xe Miền Đông mới, biểu đồ giờ hoạt động; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối dọc tuyến, đảm bảo triển khai kịp thời và đồng bộ; tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất triển khai các tuyến xe buýt mở mới hoặc điều chỉnh vào khu vực bến xe Miền Đông mới, để từng bước hình thành đầu mối kết nối giữa nội tỉnh và liên tỉnh khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ được giao phối hợp theo dõi, đề xuất phương án tổ chức giao thông phù hợp tình hình hoạt động khu vực.

Sở Giao thông Vận tải cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thực hiện công tác nghiệm thu hạng mục cầu vượt số 3 và đường chui trước cổng bến xe Miền Đông mới để đưa vào sử dụng; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án liên quan tại khu vực bến xe Miền Đông mới.

Đề nghị Công an TP chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, Công an TP Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra và xử lý theo quy định đối với các hoạt động dừng, đỗ đón, trả khách sai quy định, không đảm bảo an toàn giao thông.

UBND TP Thủ Đức, UBND quận Bình Thạnh chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bến bãi, điểm đón, trả khách theo thẩm quyền quản lý; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn quản lý được ổn định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hành khách đi lại thuận lợi, an toàn; rà soát mục đích sử dụng đất và kiên quyết chấm dứt hoạt động đối với các vị trí, bến bãi hoạt động không đúng quy định.