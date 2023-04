TP.HCM quá tải vì hồ sơ rút bảo hiểm xã hội quá nhiều

21/04/2023 8:00 AM (GMT+7)

Ông Trần Dũng Hà, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cho biết trong quý I đã tiếp nhận 516.294 hồ sơ các loại, trả kết quả được hơn 495.000 hồ sơ và có hơn 30.400 hồ sơ trễ hạn, chiếm tỷ lệ 0,05%. Trong đó, tính từ đầu năm đến 10/4, tổng số hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần tiếp nhận toàn TP là 40.111.

ảnh minh họa

Đồng thời, trong quý I năm nay có gần 26.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng 6,12% so với quý trước đó và giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác, có 27.625 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp, giảm 1,12% so với cùng kỳ.

Theo ông Hà, người dân chủ yếu đến nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội một lần. Như vậy, với hơn 40.000 hồ sơ mà 22 trụ sở bảo hiểm xã hội quận huyện đang tiếp đón, ông Hà thừa nhận BHXH TP.HCM đang bị quá tải, nổi bật nhất là ở huyện Hóc Môn.

"Hiện tại, lượng hồ sơ nộp quá nhiều, bên cạnh đó BHXH TP.HCM còn đang thiếu hơn 100 biên chế. Hai yếu tố này tác động lại dẫn đến tình trạng quá tải", ông Hà nói.





Ông Trần Dũng Hà, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM phát biểu tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 20/4. Ảnh: T.N.

Vị này cho biết về phương thức nộp bảo hiểm xã hội một lần, người lao động có thể nộp trực tiếp tại trụ sở BHXH quận huyện, TP Thủ Đức hoặc qua các bưu cục của bưu điện.

Việc nộp hồ sơ qua hình thức đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH hoặc thông qua Cổng dịch vụ công trước nay chưa được lựa chọn nhiều. Tuy nhiên, thời gian gần đây người lao động đang có xu hướng đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH khi có nhu cầu nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Trước mắt, ông cho biết cơ quan này đang huy động nguồn lực tại chỗ để nhận hết hồ sơ bảo hiểm xã hội một lần do người dân đến nộp trong ngày kể cả sau khi hết giờ làm việc. Riêng sáng thứ 7, ưu tiên nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội một lần.

"Đối với BHXH huyện Hóc Môn, nếu thời gian tới vẫn quá tải, BHXH TP sẽ điều động viên chức từ BHXH TP về hỗ trợ", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận hồ sơ viên chức, định mức số lượng hồ sơ phải tiếp nhận hàng ngày của từng viên chức, cũng như tăng cường hậu kiểm ở các khâu nghiệp vụ khác trong quá trình giải quyết hồ sơ bảo hiểm xã hội một lần.

Đồng thời, nghiêm cấm các BHXH quận huyện đùn đẩy việc tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội một lần và chủ động báo cáo kịp thời cho UBND quận huyện về tình hình tụ tập đông người.

Đối với giải pháp dài hạn, BHXH TP.HCM sẽ tiếp tục truyền thông cho người lao động biết các phương thức nộp hồ sơ phù hợp với khả năng và nhu cầu của người lao động.

"Đặc biệt là người lao động cũng có thể nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần tại bất cứ BHXH quận huyện nào trong phạm vị cả nước. Do đó, người lao động đang cư trú tại các tỉnh, thành khác không cần thiết phải đến TP.HCM để nộp hồ sơ", ông cho biết.

