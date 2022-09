TP.HCM triển khai dự án Rạch Xuyên Tâm vào năm 2023

Một nơi an cư lý tưởng là nơi gia chủ luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng, sống thư thái và hạnh phúc 24 giờ mỗi ngày. Tại The Origami (Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức), chủ đầu tư Vinhomes và Tập đoàn Mitsubishi Corporation (Nhật Bản) dày công mang đến cho cư dân chất sống “chuẩn Nhật” an nhiên, tĩnh tại giữa thành phố sôi động.