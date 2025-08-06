TP.HCM yêu cầu chấn chỉnh điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng

TP.HCM yêu cầu siết quản lý trật tự xây dựng tại phường Phước Thắng

Từ 1/7, phường Phước Thắng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ phường 11 và phường 12 của TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Phường này có diện tích tự nhiên 47,35 km2, quy mô dân số 52.589 người. Thời gian vừa qua, tình hình vi phạm trật tự về đất đai, xây dựng tại khu vực trên phát sinh diễn biến phức tạp. Trong đó, nổi bật là các trường hợp xây dựng sai phép, không phép…

Qua kiểm tra, UBND phường Phước Thắng cho biết đã phát hiện 120 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường. Trong đó, có 112 trường hợp vi phạm trước ngày 1/7. UBND phường Phước Thắng cho hay đã xử lý 110 công trình. Những trường hợp còn lại, địa phương đang tiếp tục được xử lý.

Liên quan đến vấn đề trên, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã có văn bản yêu cầu tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phước Thắng.

Sau khi sáp nhập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, TP.HCM có thêm điểm nóng về trật tự xây dựng. Ảnh: Gia Linh

Lãnh đạo Sở này yêu cầu UBND phường Phước Thắng tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn; không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới; không để xảy ra các điểm nóng về trật tự xây dựng.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng giao Phòng Quy hoạch - Kiến trúc khu vực phía Đông phối hợp rà soát, đề xuất xử lý các vấn đề liên quan đến các đồ án quy hoạch phân khu 1/2000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn phường.

Cùng với đó, Phòng Kiểm tra chuyên ngành khẩn trương tổ chức kiểm tra chuyên ngành; tiếp tục phối hợp với UBND phường Phước Thắng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật…

Trước đó, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo kiên quyết chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phước Thắng. Lãnh đạo UBND TP.HCM đã giao Chủ tịch UBND phường Phước Thắng tháo dỡ triệt để các công trình vi phạm đã xử lý, không để đối tượng tái vi phạm, đồng thời ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện.

Địa phương phải khẩn trương, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đã được phát hiện nhưng chưa lập hồ sơ xử lý; xem xét hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc buông lỏng quản lý địa bàn để xảy ra công trình vi phạm

UBND TP cũng yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới, tạo thành điểm nóng vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.

Đáng chú ý, UBND TP giao Công an thu thập hồ sơ để xác minh, làm rõ dấu hiệu các đối tượng "đầu nậu" thực hiện hành vi vi phạm về đất đai, xây dựng, trường hợp có dấu hiệu hình sự, lập hồ sơ xử lý.