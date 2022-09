Triển khai “Hóa đơn may mắn”

8 tháng qua, TP.HCM thu thuế nội địa được 225.000 tỷ đồng, đạt hơn 83% dự toán pháp lệnh năm 2022, tăng gần 26% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, thương mại điện tử phát triển mạnh, nhưng nguồn thu từ lĩnh vực này chưa nhiều so với thực tế. Cục thuế TP.HCM đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tránh thất thu thuế thương mại điện từ và chương trình "Hóa đơn may mắn" là một giải pháp.

Nhân viên ngành thuế TP.HCM tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh cách tham gia chương trình Hóa đơn may mắn.

Đối tượng được tham gia chương trình "Hóa đơn may mắn" là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế (bao gồm: hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền) của người mua hàng hóa, dịch vụ là cá nhân, hộ kinh doanh.

Giải thưởng sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm "Hóa đơn may mắn" trên hệ thống dữ liệu của Tổng Cục Thuế. Mỗi hóa đơn đưa vào được chọn một lần duy nhất và cứ 3 tháng 1 lần, Cục Thuế sẽ lựa chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm “Hóa đơn may mắn” để trao nhiều giải thưởng, trong đó giải cao nhất trị giá 50 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM cho biết thêm: “Chương trình Hóa đơn may mắn, chúng tôi tổ chức hàng quý cho nên cơ hội cho người mua hàng lấy hóa đơn có rất nhiều cơ hội trúng các giải thưởng. Khi các cá nhân, hộ kinh doanh khi mua hàng có lấy hóa đơn thì có đầy đủ thông tin thì được tham gia quay số may mắn. Khi mua hàng thì người mua hàng lưu ý ghi đầy đủ thông tin, họ tên, địa chỉ, mã số thuế hoặc căn cước công dân”.

Theo VOV