Trứng gia cầm tiếp tục tăng giá

Tại TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long… trứng gà công nghiệp và vịt ta được nông dân bán buôn cho thương lái ở mức 23.000-25.000 đồng/chục. Còn trứng gà công nghiệp bán lẻ tại chợ, siêu thị và điểm kinh doanh ở mức 32.000-38.000 đồng/chục; giá trứng vịt ta (vịt tươi) và trứng gà ta ở mức 36.000-40.000 đồng/chục.

Giá trứng gia cầm tăng do ảnh hưởng bởi các chi phí chăn nuôi và vận chuyển tăng, cũng như do nguồn cung giảm. Nguyên nhân do giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, trong khi giá đầu ra sản phẩm còn thường xuyên bấp bênh nên nhiều người dân ngán ngại phát triển chăn nuôi. Tuy nhiên, hiện nguồn cung các loại trứng gia cầm vẫn đang đảm bảo đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.