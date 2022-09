Vàng không còn hấp dẫn giới đầu tư

30/09/2022 7:00 AM (GMT+7)

30/09/2022 7:00 AM (GMT+7)

Thị trường đang tìm kiếm sự chắc chắn và ổn định nhưng có vẻ như "nguồn cung" những thứ đó đang rất thiếu hụt.

Giá vàng hôm nay 30/9 đã giảm hơn 1%, dù vàng vẫn thường được coi là hàng rào chống lại các bất ổn về kinh tế, nhưng giới đầu tư gần đây thích sự "an toàn" của đồng USD hơn. (Nguồn: Kitco)

Diễn biến giá vàng hôm nay 30/9

Giá vàng thế giới giảm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 29/9, “xóa” bớt phần nào đà tăng của phiên trước đó, mà không bị ảnh hưởng bới các số liệu kinh tế Mỹ vừa công bố. Chỉ số USDX và lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ đang tăng trở lại, gây áp lực lên giá kim loại quý. Thị trường vàng đang chứng kiến áp lực bán mới, nhưng phần lớn đang bỏ qua sự suy giảm nội tại của nền kinh tế Mỹ trong quý II/2022.

Đây là một cú xoay dòng quá nhanh chỉ trong một phiên, bởi ngay phiên trước đó (28/9), giá vàng thế giới đã tăng khoảng 2%, khi đồng USD giảm giá đã khơi lại một số sức hút như một kênh trú ẩn an toàn của kim loại quý này.

Với tình hình bất ổn hiện tại cùng với lạm phát cao, nhiều người có thể nghĩ rằng giá vàng nên được hỗ trợ tốt. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. Vàng giao ngay đang giao dịch ở mức thấp nhất trong hơn hai năm và đã giảm hơn 20% so với mức đỉnh gần đây vào tháng 3, đẩy nó vào "vùng giá xuống".

Dù vàng vẫn thường được coi là hàng rào chống lại các bất ổn về kinh tế và những vấn đề khác trên toàn cầu, nhưng các nhà đầu tư gần đây cho thấy họ thích sự "an toàn" của đồng USD hơn, trong bối cảnh lo ngại về suy thoái ngày càng gia tăng và môi trường lãi suất cao.

Chỉ số USD tăng, khiến vàng - vốn được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên đắt hơn đối với người mua kim loại quý ở nước ngoài. Ở phiên này, chỉ số USDX đã leo trở lại mức cao nhất trong 20 năm đã được xác lập gần đây, có thời điểm USDX tăng 0,35% lên 112,903, do được thúc đẩy bởi áp lực mới đối với đồng Bảng Anh và xu hướng mua vào các tài sản trú ẩn an toàn do lo ngại về nguy cơ suy thoái toàn cầu.

Trong khi đó, khi một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhắc lại cam kết "mạnh tay" nâng lãi suất để chống lại lạm phát kỷ lục. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang tăng và hiện đạt là 3,836% sau khi tăng trên 4,0% qua đêm. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm là 4,4%.

Giá vàng thế giới hiện giao dịch tại 1.654,80 USD/ounce, giảm 7,6 USD so với phiên giao dịch liền trước, sau nhiều phiên tăng khá tốt trước đó, ghi nhận của TG&VN vào lúc 22h00 ngày 29/9 (giờ Việt Nam). Giá vàng kỳ hạn tháng 12 giảm 11,70 USD, giao dịch ở mức 1.658,30 USD.

Han Tan, nhà phân tích thị trường trưởng tại Exinity nhận định, chỉ cần đà tăng của USD duy trì trong khi khẩu vị thị trường đối với đồng bạc xanh vẫn tốt, sự phục hồi của giá vàng chắc chắn bị kìm hãm.

Mối lo ngại rủi ro vẫn tăng vào cuối tuần này. Xu hướng tăng trở lại của lợi tức trái phiếu chính phủ và USD khi thị trường lo sợ lạm phát gia tăng, bóng ma suy thoái kinh tế toàn cầu và bất ổn thị trường tiền tệ và tài chính trước những biến động vô định của tình hình địa chính trị. Lạm phát nóng hơn dự kiến sẽ buộc Fed phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ tích cực, vốn đã hỗ trợ USD cao nhất trong 20 năm. Mọi thứ đang bắt đầu đổ vỡ, nhưng Fed và BOE vẫn chưa hoàn thành được việc "đi bộ đường dài".

Giá vàng trong nước

Giá vàng SJC đã giảm trở lại sau khi tăng mạnh vào đầu phiên, khoảng điều chỉnh giảm từ 150.000 - 230.000 đồng/lượng tại các hệ thống kinh doanh trên toàn quốc. Giá vàng SJC được dự báo có thể giảm trở lại trong phiên sáng 30/9.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 1.658,7 USD/ounce (tương đương gần 47,7 triệu đồng/lượng, nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện gần 18 triệu đồng/ lượng.

Hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh nhiều nhất, khi giá vàng SJC giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra và 230.000 đồng/lượng ở chiều mua vào.

Ghi nhận mức điều chỉnh ít hơn tại Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ, cùng giảm 200.000 đồng/lượng theo cả hai chiều mua vào và bán ra.

Trong đó khi, giá vàng SJC tại Công ty VBĐQ Sài Gòn và Tập đoàn Doji cùng giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tổng hợp bảng giá vàng SJC tại các thương hiệu kinh doanh lớn trong nước tại thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 29/9:

Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở 64,55 – 65,57 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Doji hiện niêm yết giá vàng SJC tại: 64,55 – 65,55 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết tại: 64,50 – 65,50 triệu đồng/lượng.

Hệ thống PNJ niêm yết tại: 64,50 – 65,50 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết tại: 64,42 – 65,48 triệu đồng/lượng; thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,79 – 51,54 triệu đồng/lượng; giá vàng trang sức giao dịch tại 50,25 – 52,35 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng: Hướng tới tháng giảm thứ 6 liên tiếp

Trong mắt giới đầu tư, dường như vàng không còn hấp dẫn. Theo truyền thống, vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát và bất ổn kinh tế, tuy nhiên, giá vàng đã giảm 20% kể từ khi tăng trên mức quan trọng 2.000 USD/ounce vào tháng 3/2022, do việc Mỹ tăng lãi suất nhanh chóng, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại không sinh lời này.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đang đứng ở mức cao nhất trong hơn một thập kỷ, tạo thêm áp lực đi xuống cho giá vàng và khiến kim loại quý này hướng tới tháng giảm thứ sáu liên tiếp.

Jigar Trivedi, nhà phân tích hàng hóa và tiền tệ cao cấp tại Reliance Securities, Ấn Độ, cho biết: “Nhu cầu đầu tư vào vàng đã giảm. Nếu mức hỗ trợ 1.620 USD/ounce bị phá vỡ vào tuần tới, giá vàng có thể tiến về mức hỗ trợ 1.580 USD/ounce”.

Các nhà phân tích thị trường lưu ý rằng mặc dù vàng theo truyền thống là một biện pháp phòng ngừa lạm phát quan trọng, nhưng dữ liệu đang hoạt động chống lại kim loại quý. Lạm phát nóng hơn dự kiến sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ tích cực của mình, vốn hỗ trợ đồng đô la Mỹ ở mức cao nhất trong 20 năm.

Andrew Hunter, nhà kinh tế cấp cao của Mỹ tại Capital Economics, cho biết: “Trong phạm vi có bất kỳ tác động rõ ràng nào đối với Fed, điều đó sẽ hỗ trợ thêm cho lập trường diều hâu hiện tại của các quan chức”.

Thị trường vàng phải đối mặt với nhiều tổn thất hơn khi Fed vẫn đang trong lộ trình tăng lãi suất lịch sử. Chủ tịch chi nhánh Fed tại Atlanta Raphael Bostic dự báo, Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách tháng 11 và 0,5 điểm phần trăm vào tháng 12 tới. Nhưng một khi các dấu hiệu về khả năng Fed nới lỏng việc thắt chặt chính sách tiền tệ xuất hiện, giá vàng sẽ phục hồi. Ngân hàng ING mới đây đưa ra dự báo, khă năng này sẽ diễn ra sớm nhất trong năm tới.

Theo Thế giới & Việt Nam