Vì sao giá thịt lợn trong nước chưa thể hạ nhiệt?

Ông Đặng Ngọc Quý - Giám đốc nhà máy, Công ty TNHH Masan Hà Nam tại chương trình làm việc với đoàn công tác của Tổng cục Quản lý thị trường lý giải rằng giá xăng dầu đã giảm, tuy nhiên giá thịt lợ n thời gian gần đây chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nguyên do từ Tết đến nay, giá lợn nhập về công ty tăng, từ 50.000 - 51.000 đồng/kg lên 67.000 - 68.000 đồng/kg lợn hơi chỉ sau 7 tháng.

Các trại nuôi giống chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nên hạn chế lượng lợn đủ tiêu chuẩn xuất chuồng; tâm lý nhiều người muốn ghìm hàng chờ giá tăng mới cho lợn xuất chuồng. Thêm vào đó, khoảng 3 tháng gần đây, giá thịt lợn từ Trung Quốc cũng tăng, vì vậy nhu cầu xuất khẩu lợn sang Trung Quốc tăng, nguồn cung trong nước cũng bị ảnh hưởng phần nào.

Tuy nhiên, theo ông Quý, doanh nghiệp cũng cố gắng tối ưu hóa các chi phí trong quy trình sản xuất, đồng thời kết hợp với các chương trình khuyến mãi để đưa các sản phẩm đến tay người tiêu dùng với giá hợp lý nhất.

Trong khi đó, đoàn công tác của Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam đã ghi nhận tình hình kinh doanh của các tiểu thương tại chợ Bầu (TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Theo khảo sát và chia sẻ của nhiều tiểu thương, giá thịt lợn đã giảm so với những ngày trước đó, tuy nhiên vẫn đắt hơn so với đầu năm bởi giá đầu vào vẫn còn rất cao.

Theo bảng niêm yết đặt ở mỗi sạp kinh doanh thịt lợn tại khu vực Chợ Bầu ngày 11.8, thịt ba chỉ (ba rọi) có giá 130.000 đồng/kg, thịt nạc vai 125.000 đồng/kg, thịt mông 100.000 đồng/kg, xương sườn 125.000 đồng/kg…

Ghi nhận tại một chợ dân sinh khác, giá thịt lợn vẫn còn cao, như ba chỉ có giá 130.000 - 140.000 đồng/kg, cốt lết 120.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 160.000 - 170.000. Tại siêu thị cũng cao tương tự, nạc dăm có giá khoảng 165.000 - 169.000 đồng/kg, ba chỉ rút sườn có giá từ 200.000 - 219.000 đồng/kg, cốt lết có giá từ 110.000 - 118.000 đồng/kg, sườn non có giá từ 265.000 - 270.000 đồng/kg…

Hiện nay, giá lợn hơi ở các tỉnh phía bắc cao hơn các tỉnh phía nam nhiều là do các thương lái tranh thủ giá cao xuất bán sang các thị trường này. Điều đáng nói, không chỉ người tiêu dùng bị ảnh hưởng, mà cả người chăn nuôi cũng chưa hẳn đã vui khi giá thịt lợn tăng cao, bởi việc thu mua lợn hơi hiện đang rất chậm và dè dặt.

Theo Cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2022 tình hình chăn nuôi trên địa bàn TP.HCM có xu hướng tăng. Đàn lợn hiện có 168.171 con lợn thịt, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt đạt 30.487,41 tấn, tăng 4,0% so với cùng kỳ. Đàn gia cầm ước tính có 393,9 ngàn con, tăng 2,8% so với cùng kỳ, trong đó đàn gà có 350,5 ngàn con chiếm 89% tổng đàn gia cầm.

Theo dự báo của Cục Chăn nuôi, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng và vẫn duy trì đà tăng đến hết năm 2022 sẽ gây không ít khó khăn cho ngành chăn nuôi cả nước.

Thịt lợn hơi là một trong những mặt hàng thực phẩm tăng giá nhiều nhất trong những ngày vừa qua. Tính từ đầu năm đến nay, giá thịt lợn hơi đã tăng từ 15 - 30%.