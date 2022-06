Vì sao Vincom Shophouse “mê hoặc” nhà đầu tư?

Đây là lí do Vincom Shophouse Royal Park tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị) thu hút hàng ngàn khách trong sự kiện mở bán mới đây.



Kênh đầu tư sinh lời ổn định

Ngay từ khi xuất hiện trên thị trường, shophouse đã được xem là kênh đầu tư có khả năng sinh lời ổn định nhất và có mức tăng trưởng về giá theo thời gian. Theo báo cáo của CBRE, chỉ tính lợi nhuận thu về từ việc cho thuê shophouse cũng đang ở mức tối thiểu từ 12-15% một năm – cao hơn hẳn với các kênh đầu tư khác.

Trong phân khúc này, shophouse của Vincom là một trong những sản phẩm được giới đầu tư yêu thích nhất. Lí do bởi mô hình độc quyền của thương hiệu này, với nhà phố shophouse đi cùng với trung tâm thương mại Vincom, tạo thành một tổ hợp vui chơi, mua sắm đầy đủ tiện nghi.

Tại bất kỳ thành phố nào, tổ hợp nhà phố shophouse và trung tâm thương mại Vincom mỗi khi xuất hiện đều sẽ tạo ra các thay đổi lớn, dịch chuyển trung tâm của thành phố về khu vực lân cận của dự án. Điều này đảm bảo cho những người chọn mua nhà phố thương mại Vincom shophouse để làm nơi kinh doanh một nguồn khách hàng dồi dào, đều đặn.

Mô hình này đang chứng minh cho người mua tính hiệu quả về khả năng đầu tư khi không chỉ có giá cho thuê cao hơn hẳn so với các căn nhà mặt phố thông thường mà còn có đảm bảo giá trị gia tăng bền vững trong tương lai. Điều này đã được bảo chứng bởi sự thành công các dự án Vincom shophouse tại các khu vực như Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thanh Hoá hay Quảng Ngãi, Quảng Bình.

Lãi kép với thiết kế "2 trong 1"

Bên cạnh các tiềm năng to lớn và điều kiện thuận lợi cho kinh doanh, điều giúp cho các căn Vincom Shophouse luôn nhận được sự quan tâm to lớn của giới đầu tư nằm ở chính nội tại của sản phẩm.

Với thiết kế "2 trong 1", chủ nhân của các căn shophouse có thể sử dụng căn nhà mặt phố này cho nhiều mục đích khác nhau như cho thuê nguyên căn, hoặc cho thuê tách tầng, hoặc cho thuê tầng 1, các tầng trên cho thuê làm khách sạn. Đặc biệt, đây cũng là một lựa chọn hoàn hảo để vừa làm nơi ở, vừa sử dụng làm nơi kinh doanh, hoặc cho khách thuê làm văn phòng, cửa hàng cao cấp. Thiết kế shophouse tối ưu công năng, giúp chủ nhân ngôi nhà có thể chọn cách cho thuê tầng 1 và sử dụng các tầng trên để sinh sống. Với hai cửa (cửa lớn và cửa nhỏ) và hai lối đi tách biệt, chủ nhà có thể cho thuê nhưng vẫn có sự riêng tư cho cuộc sống gia đình ở các tầng trên.

Luôn đề cao yếu tố thẩm mỹ trong kiến trúc với 3 phong cách chính là Tân cổ điển, Hà Lan, Hy Lạp - Địa Trung Hải, dòng sản phẩm cao cấp này của "nhà Vin" cũng là một lựa chọn an cư cho tầng lớp thượng lưu. Đúng với nhận định "ở tuyệt vời, kinh doanh đắc lợi", chủ nhân của các căn Vincom Shophouse sẽ được trải nghiệm một cuộc sống tiện nghi, đáp ứng mọi yêu cầu của các thành viên trong gia đình.

Trung tâm thương mại Vincom liền kề shophouse là nơi hội tụ các thương hiệu thời trang, làm đẹp danh tiếng. Khu ẩm thực đa vùng miền sẽ đáp ứng mọi khẩu vị của các thành viên trong gia đình. Vincom cũng là tâm điểm hút người dân tại khu vực xung quanh trong những ngày lễ, tết hoặc trong các sự kiện lớn của trung tâm thương mại.

Xuất hiện ở khu shophouse là các thương hiệu ẩm thực, thời trang, làm đẹp nổi tiếng trong nước và thế giới

Cuối cùng, không thể bỏ qua những tiện ích nội khu như công viên trung tâm, công viên thể thao, các đường dạo bộ xanh mát, khu ghế nghỉ rợp bóng cây, sân nướng BBQ ngoài trời, sân tập gym hay sân chơi trẻ em ngoài trời hiện đại… Những tiện ích nội khu của các dự án shophouse theo tiêu chuẩn của Vingroup sẽ giúp các vị chủ nhân như đang ở trong khu resort 5 sao cao cấp, tận hưởng mỗi phút giây của cuộc sống mà không cần phải đi đâu xa.



Với sức hút như vậy, mỗi dự án Vincom Shophouse khi ra mắt đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư. Mới đây nhất, Vincom Shophouse Royal Park tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã thu hút hàng ngàn khách trong sự kiện mở bán.

Hiện dự án đã bước vào giai đoạn làm móng, bám sát tiến độ đề ra: Phân khu 1 The Park và phân khu 2 The Central đã hoàn thành 100% khối lượng san lấp và đang tiến hành ép cọc. Khu vực xây dựng TTTM Vincom Plaza cũng đã hoàn thành thi công san lấp mặt bằng 90%. Riêng phân khu 3 The Avenue đã hoàn thành công tác đào móng và đang tiến hành thi công shophouse.

Khi hoàn thiện, dự án sẽ được nhanh chóng đi vào hoạt động, các hoạt động thương mại sẽ sớm được triển khai, góp phần thay đổi diện mạo thành phố Đông Hà và nâng cao đời sống của người dân. Vincom Shophouse Royal Park hứa hẹn trở thành biểu tượng phồn hoa thịnh vượng mới và là nơi hội tụ của giới tinh anh tại tâm điểm kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ.