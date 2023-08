Vingroup sắp phát hành 2 lô trái phiếu 10.000 tỉ đồng cho Vinfast vay

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng (Ảnh: Văn Lâm)

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp với Tập đoàn Vingroup - CTCP (Mã CK: VIC).

Nhà đầu tư cá nhân khi tham gia phải đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương 50 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức phải mua tối thiểu 5.000 trái phiếu, tương ứng 500 triệu đồng theo mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, theo Vingroup.

Mục đích phát hành là cho CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast vay đầu tư dự án sản xuất ôtô tại Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng).

Lãi suất với lô trái phiếu kỳ hạn 36 tháng (6.000 tỷ đồng) là 15% mỗi năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên, từ kỳ thứ ba trở đi lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 4,5%. Ngày phát hành dự kiến là 14/9.

Với lô trái phiếu kỳ hạn 24 tháng (4.000 tỷ đồng), lãi suất cho hai kỳ đầu tiên là 14,5% và sau đó thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 4%. Dự kiến ngày 31/8/2023 sẽ phát hành.

Vinfast dự kiến niêm yết tại Mỹ trong tháng 8/2023

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản Vingroup đạt 607.981 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cuối quý trước.

Trong quý 2/2023, Vingroup đã huy động và giải ngân hơn 22.400 tỉ đồng, bao gồm các khoản vay hợp vốn tổng cộng 430 triệu USD từ thị trường vốn quốc tế, và thanh toán đúng hạn tổng cộng 20 nghìn tỉ các khoản nợ đến hạn trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup, bao gồm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản ghi nhận vào thu nhập tài chính, đạt 102.530 tỉ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu mảng sản xuất trong 6 tháng đầu 2023 tăng 55,2% so với cùng kỳ 2022 nhờ doanh số xe điện trong 6 tháng đầu năm tăng mạnh, gấp 5 lần so với cùng kỳ trong khi doanh thu xe xăng còn không đáng kể do đã ngừng sản xuất.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 của Vingroup đạt 7.936 tỉ đồng, tăng 128% so với cùng kỳ năm 2022, và là mức cao nhất từ khi tập đoàn này niêm yết trên sàn chứng khoán.

VinFast - thành viên của Tập đoàn Vingroup - được thành lập từ năm 2017, với tầm nhìn trở thành một hãng xe điện thông minh hàng đầu toàn cầu. Sau 6 năm hoạt động, VinFast đã mang đến cho người tiêu dùng “trọn bộ” hệ sinh thái xe điện của hãng, bao gồm xe buýt điện, xe máy điện, xe đạp điện và toàn bộ dải sản phẩm ô tô điện, trải đủ các phân khúc từ mini car đến các phân khúc A-B-C-D-E với các mẫu xe tương ứng VF 3, VF 5 Plus, VF e34, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9.

Trong tháng 7/2023, VinFast đã chính thức khởi công nhà máy sản xuất xe điện tại Mỹ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu xe điện toàn cầu và tự chủ nguồn cung của hãng tại khu vực Bắc Mỹ.

Công ty này cho biết sau khi công bố thỏa thuận sáp nhập doanh nghiệp với Black Spade Acquisition Co. (Black Spade) để thực hiện việc niêm yết tại Mỹ vào tháng 5 vừa qua, hồ sơ đăng ký theo mẫu F-4 của VinFast liên quan đến giao dịch hợp nhất kinh doanh với Black Space đã được Ủy Ban Chứng khoán Hoa Kỳ công bố hiệu lực vào ngày 28/7/2023 và VinFast dự kiến sẽ niêm yết trong tháng 8 năm nay.

