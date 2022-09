Vừa đưa vào khai thác, cao tốc Vân Đồn – Móng Cái bị mất trộm gần 3.000m cáp điện

Sáng 8/9, tại buổi họp báo do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng quán karaoke An Phú trên địa bàn thành phố Thuận An, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh cho biết đã chỉ đạo thủ trương cơ quan điều tra khởi tố vụ án theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.