Xu hướng đầu tư vàng gặp nhiều rào cản do suy thoái kinh tế toàn cầu

Đầu tư vàng suy giảm để thích nghi với suy thoái kinh tế

Báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy nhu cầu tiêu thụ vàng toàn cầu trong năm 2022 tăng gần 18% so với năm 2021, đạt 4.741 tấn. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2011.

Bà Louise Street - Chuyên gia Nghiên cứu thị trường cấp cao tại WGC cho biết, năm 2022, nhu cầu vàng đạt mức cao kỷ lục. Nhu cầu tăng cao do được thúc đẩy bởi nhu cầu khổng lồ của ngân hàng trung ương đối với tài sản trú ẩn an toàn.

Bối cảnh lạm phát tăng cao đã thúc đẩy sự đầu tư vào vàng thỏi và vàng xu, giúp cân bằng lại lượng vàng bán đi khỏi các quỹ ETF.

Suy thoái của nền kinh tế toàn cầu có thể đảo ngược xu hướng hướng đầu tư vàng. Ảnh: T.L

Thế nhưng bước sang năm 2023, dự đoán kinh tế cho thấy một bối cảnh tương lai đầy thách thức. Bên cạnh đó, sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu có thể đảo ngược xu hướng đầu tư vàng.

Theo WGC, nếu lạm phát giảm, đây có thể là rào cản cho việc đầu tư vàng thỏi và vàng xu. Ngược lại, nếu đồng USD tiếp tục suy yếu, và lãi suất tăng với tốc độ vừa phải có thể mang lại tác động tích cực cho nhu cầu đầu tư vàng vào những quỹ đảm bảo, như ETF.

Thị trường toàn cầu cũng có thể kỳ vọng vào sự phục hồi của nhu cầu tiêu thụ đồ trang sức, trong bối cảnh nhu cầu bị kiềm nén tại Trung Quốc sẽ được giải phóng khi đất nước này mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, những dự đoán này không loại trừ trường hợp nhu cầu sẽ suy giảm khi người tiêu dùng siết chặt chi tiêu để thích nghi với tình hình suy thoái kinh tế nghiêm trọng hơn.

Việt Nam dẫn đầu về nhu cầu vàng năm 2022

Báo cáo xu hướng nhu cầu vàng năm tài chính 2022 của WGC cũng cho thấy nhu cầu vàng trong năm ngoái đạt mức ấn tượng, một phần đến từ nhu cầu cao kỷ lục ở quý IV/2022.

Tại Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng vàng trong quý IV/2022 đã tăng 58% so với cùng kỳ năm 2021 (từ 8,5 tấn lên 13,5 tấn). Sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu tiêu thụ được thúc đẩy bởi nhu cầu vàng thỏi và vàng xu, cũng như nhu cầu trang sức.

Ông Andrew Naylor - Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của WGC cho biết, Việt Nam dẫn đầu sự tăng trưởng nhu cầu vàng trong khu vưc Asean vào năm 2022, với mức tăng 37% so với năm 2021.

Đồng thời, Việt Nam cũng dẫn đầu về nhu cầu trang sức trong năm 2022, với mức tăng 51% so với năm 2021 (đạt 18 tấn), đạt mức cao nhất trong 14 năm qua.

Dù kinh tế toàn cầu năm 2023 đối diện nhiều thách thức, WGC vẫn đánh giá, vàng luôn có tiền lệ thể hiện lợi suất tốt trong thời kỳ kinh tế hỗn loạn, với vai trò nổi bật như một kênh tài sản đầu tư dài hạn và mang tính chiến lược.

Người dân mua vàng nữ trang tại một tiệm vàng ở TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Trên thị trường thế giới, giá vàng trong phiên giao dịch ngày 1/2 đã giảm 0,01%, xuống 1.927,6 USD/ounce. Tuy nhiên, giá vàng vẫn ghi nhận tăng trong tháng thứ 3 liên tiếp nhờ đồng USD giảm, và triển vọng xoay quanh việc Fed chậm lại tiến trình nâng lãi suất.

Trong nước, giá vàng cũng giảm do đã tăng trước ngày Vía Thần Tài. Các chuyên gia tài chính dự báo, giá vàng thế giới sẽ vượt ngưỡng 1.950 USD/ounce; và giá vàng SJC trong nước cũng sẽ đạt khoảng 69 triệu đồng/lượng trong 1 tháng tới.

Tuy nhiên, việc đầu tư vàng sẽ khó đạt mức sinh lời cao so với các kênh đầu tư khác trong năm 2023. Ông Phan Dũng Khánh - Giám đốc Tư vấn đầu tư của Maybank Investment Bank cho rằng, năm 2023 không phải là năm của vàng.

Theo ông Khánh, trong trường hợp các thị trường tài chính đi lên năm 2023, vàng sẽ hưởng lợi. Tuy nhiên, giá vàng thế giới khó vượt đỉnh 2.075 USD/ounce.

Nguyên nhân do giá vàng trong nước cao hơn nhiều so với giá vàng thế giới. Lợi nhuận từ kênh đầu tư vàng vật chất có thể còn thấp hơn kênh gửi tiết kiệm. Còn so với kênh đầu tư được nhiều người quan tâm nhất hiện nay là chứng khoán, khả năng sinh lời của vàng vẫn xếp sau.