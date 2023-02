Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân găm hàng, ép giá vật liệu xây cao tốc

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 741/VPCP – CN gửi các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, GTVT; UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, An Giang, Kiên Giang, Đồng Nai, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, TP.HCM, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường cung cấp cho các dự án cao tốc.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố có liên quan rà soát các khu vực chưa cấp phép để cấp phép khai thác, nâng công suất các mỏ đã cấp phép khai thác theo các Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 và số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ để phân bổ nguồn vật liệu san lấp cho các dự án trên địa bàn tỉnh và cung cấp cho các dự án trên địa bàn các tỉnh lân cận.

Việc phân bổ cho các dự án cần căn cứ nhu cầu và tiến độ triển khai từng dự án, theo nguyên tắc dự án nào khởi công trước thì ưu tiên phân bổ trước; tổng hợp trữ lượng có thể bố trí cho dự án gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ GTVT trước ngày 20/2/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo rà soát trữ lượng các mỏ cát trên địa bàn tỉnh, có văn bản xác định khối lượng cát dự kiến bố trí cho các dự án theo từng năm trong giai đoạn 2023 - 2025 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải trước ngày 20/2/2023 để tổng hợp.

Các địa phương liên quan sớm hướng dẫn nhà thầu thi công dự án thành phần lập hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ cho dự án.

Theo đó, nhà thầu thi công thực hiện đăng ký khối lượng khai thác; cam kết bảo vệ môi trường và thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. Trong năm 2022 và năm 2023 áp dụng cơ chế đặc thù theo Điều 5 Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội.

“Các địa phương phải công bố giá vật liệu xây dựng, giá cước vận chuyển để lập và quản lý chi phí xây dựng. Thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân găm hàng, ép giá đối với nguồn vật liệu cung cấp cho các dự án”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Bộ GTVT được yêu cầu phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu các thông số kỹ thuật của cát biển dùng làm vật liệu đắp nền đường cao tốc, phấn đấu hoàn thành nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng vào cuối năm 2023.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng sẽ phải chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp với các địa phương triển khai các thủ tục để cấp phép và khai thác cát biển sau khi được Bộ Tài Nguyên và Môi trường thông báo khu vực khai thác. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị tư vấn nâng cao chất lượng công tác tư vấn lập thiết kế kỹ thuật, trong đó vấn đề nguồn cung vật liệu (đặc biệt là đất đắp nền đường) phải đánh giá các yếu tố ảnh hưởng có thể dẫn đến khó khăn khi triển khai thi công dự án. Đặc biệt là các yếu tố về chất lượng, tiêu chuẩn, tuổi thọ mỏ để đưa vào thiết kế dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường - Khẩn trương triển khai Dự án “Đánh giá tài nguyên khoáng sản, phục vụ khai thác cát biển, đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long.

“Kịp thời tổng hợp ngay báo cáo khi có kết quả điều tra, khảo sát để khoanh định khu vực khai thác, thông báo kết quả cho Bộ GTVT để kịp thời phối hợp với địa phương liên quan thực hiện thủ tục cấp phép khai thác”, Phó Thủ tướng lưu ý.

