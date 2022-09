24 giờ trải nghiệm chất sống “chuẩn Nhật” tại The Origami

Khởi đầu ngày mới an lành tại "trạm sạc bình yên"

Người Nhật yêu thích lối sống giản dị, yên bình. Đây chính là chìa khóa mang đến một cuộc sống hạnh phúc và trường thọ. Trong đó, không gian, cảnh quan nơi ở hài hòa - yếu tố then chốt mang lại tâm trạng tích cực mỗi ngày, là điều luôn được người Nhật đặc biệt chú trọng.

Nhằm tái hiện không gian sống lý tưởng như xứ sở hoa anh đào, tại phân khu The Origami, chủ đầu tư Vinhomes và Tập đoàn Mitsubishi đã kỳ công làm nên một không gian sống thư thái, trong lành chưa từng có với bộ đôi vườn Nhật nội khu có diện tích lên tới 6.800m2. Chỉ với một vài bước chân, cư dân sẽ được hòa mình trong màu xanh yên bình của cây xanh và mặt nước, được tận hưởng cảm giác thong dong, an nhiên ngay giữa lòng thành phố sôi động.

Vườn Nhật The Origami - "Trạm sạc" năng lượng cho ngày mới hứng khởi

Tại The Origami, một ngày mới tràn đầy năng lượng có thể bắt đầu bằng việc dạo bước và tập yoga trong khu vườn Nhật tinh tế được tạo nên từ cầu đá, cầu gỗ đỏ, cổng Torii, đền Samurai… Ngoài ra, không gian hồ cá Koi, vườn Tùng La Hán, chòi thưởng trà đạo, vườn thiền, sân dưỡng sinh… đậm chất xứ Phù Tang cũng là chốn đón bình minh lý tưởng để khởi động một ngày mới tốt lành.



Thanh lọc Thân - Tâm - Trí cuối ngày giữa "thiên đường tiện ích"

Với những tín đồ của thể thao và chuộng lối sống năng động, The Origami sẽ là một lựa chọn không thể tuyệt vời hơn khi các khu thể thao đa dạng và phong phú cùng các tiện ích được bố trí xen kẽ giữa các tòa nhà. Bao quanh các tòa nhà là sân chơi cho trẻ em, hồ bơi, khu tập thiền và dưỡng sinh dành cho người cao tuổi. Không cần phải đi xa, cư dân The Origami mọi lứa tuổi có thể thảnh thơi vui chơi, thư giãn hoặc cháy hết mình với các môn thể thao yêu thích để đánh tan mọi lo âu, phiền muộn sau một ngày làm việc, học tập căng thẳng.

Không gian luyện tập trong tĩnh có động, trong động có tĩnh giữa nội khu The Origami

Hoàn thiện một ngày sống thảnh thơi, ngập tràn cảm xúc tại The Origami, các tín đồ mê shopping có thể thỏa đam mê mua sắm tại TTTM Vincom Mega Mall với diện tích lên tới 48.000m2 đang hoàn thiện hay phố mua sắm thời thượng tại The Manhattan và The Manhattan Glory chỉ cách sảnh căn hộ vài bước chân. Bên cạnh đó, khi đi vào hoạt động, TTTM Vincom Mega Mall cũng sẽ trở thành tâm điểm vui chơi, giải trí sôi động cho gia đình và giới trẻ.

Lợi thế kép của The Origami khi sở hữu vị trí "cận giang, cận lộ" đắt giá

Nhận nhà ở ngay, quà tặng "bỏng tay"

Không chỉ mang đến cho cư dân một cuộc sống chất lượng "5 sao" chuẩn Nhật Bản, việc sở hữu căn hộ tại The Origami cũng vô cùng thuận lợi khi khách hàng có thể nhận nhà ở ngay. Thay vì phải dành thời gian cho việc lên ý tưởng cũng như phải chờ đợi quá trình dự án hoàn thành, các sản phẩm căn hộ tại The Origami đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.

Căn hộ view sông Đồng Nai gia tăng sức hút cho The Origami

Đặc biệt, chương trình "Rinh nhà chất Nhật - Nhận ngay nội thất", được áp dụng từ ngày 28/7/2022, cũng mang đến cho cư dân những món quà "bỏng tay". Tùy theo loại hình căn hộ, khách hàng sẽ được tặng gói nội thất tương ứng tại thời điểm bàn giao. Theo đó, căn Studio hoặc 1PN sẽ nhận được gói nội thất trị giá 100 triệu đồng, căn 1PN+1 khách mua được nhận gói nội thất trị giá 130 triệu đồng, căn 2PN nhận gói nội thất trị giá 180 triệu đồng, căn 2PN+1 với gói nội thất trị giá 200 triệu đồng, căn 3PN hoặc 3PN+1 với gói nội thất trị giá 250 triệu đồng. (*)



Với vô số những lợi thế, The Origami là sự lựa chọn hoàn hảo, chốn an cư hạnh phúc và thanh bình cho nhiều gia đình, đặc biệt là những người đam mê văn hóa Nhật Bản.

(*) Chính sách sẽ được áp dụng tại từng thời điểm theo thông báo của CĐT.